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    驚！ATM領到別人「手尾錢」 命理師曝解決方式

    民眾在ATM提領現金時，領到上面寫有「阿公手尾」的千元鈔。（圖取自Threads/@hongren_photo）

    民眾在ATM提領現金時，領到上面寫有「阿公手尾」的千元鈔。（圖取自Threads/@hongren_photo）

    2025/06/01 19:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕領錢領到手尾錢該用嗎？近日，網友從ATM自動櫃員機領錢時，領到1張上面寫有「阿公手尾」的千元鈔，無奈發到網上，引來網友關注。對此，命理師也提供幾點可以處理的方法。

    「手尾錢」是華人喪葬習俗中，往生者離開後，留給子孫的錢財。會有留手尾錢的習俗，是因為以前的人相信，親人過世後，還留有錢財給子孫們，是象徵留下財富和福氣。但近日，卻有一名網友在ATM提領現金時領到一張上面寫有「阿公手尾」的千元鈔。對此，他無奈說「誰阿公的手尾錢啦……」。

    此文一出，引來許多網友關注，網友表示「手尾錢不是要放錢包裡面可以帶財嗎？怎麼花掉了」、「趕快拿去存！再領新的出來」，但也有網友表示「手尾錢不要有味道都還好」。另外也有疑似親姐姐的網友回覆「抱歉…這世界真的那麼小…是我弟弟的…就跟他說這錢不能花，真的是死小孩」。

    命理師楊登嵙則表示，手尾錢具有紀念性質，通常不會有人拿去花掉，但如果不小心花掉，不用過於擔心，因手尾錢是往生者留下的祝福，心意不會隨之消失；如果不小心拿到別人的「手尾錢」，可以花掉或到銀行換鈔；如果真的介意，可捐款行善，分享給社會上需要幫助的人，幫陌生人積福報。

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