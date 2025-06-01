走過半世紀！台中水湳天橋拆了 《做工的人》取景地成絕響

水湳天橋拆除前。（市府提供）

2025/06/01 17:53

〔記者許國楨／台中報導〕矗立在台中市北屯區中清路與大鵬路口、陪伴市民半世紀的「水湳天橋」正式走入歷史。由於橋體年久失修、使用率低，且影響行人與車輛通行安全，市府於5月29日深夜啟動拆除工程，僅用3天便順利提早完工，今天上午正式開放通車，象徵時代變遷與城市景觀翻新。

這座水湳天橋，曾是大德國中學生上學必經之地，也是許多老台中人的集體回憶，當地民眾說，天橋就像是老朋友，陪伴大家走過青春歲月，如今隨著使用率減少及設施老舊，終將功成身退，市府為改善人行環境，決定拆除天橋，並規劃人行道拓寬、行穿線退縮、擴大行人停等區及無障礙設施等，打造更友善的城市步行空間。

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特別的是，該天橋曾在2023年被《做工的人》電影版選為取景地點，拍攝在天橋上飛奔的場景，讓這座橋再度成為焦點，近日施工期間雖一度出現拆除樓梯時誤撞看板及民宅屋簷的小插曲，所幸施工單位迅速處理，未影響工程進度，市府也責成廠商負責理賠與修復，確保居民權益。

市府建設局長陳大田表示，為降低對市民的影響，拆除工程採夜間分段方式進行，感謝當地居民的體諒與支持，以及施工團隊全力以赴，最終提前一日順利完工，他強調，未來將持續推動無障礙設施、行人空間優化及人本交通，讓城市環境更加宜居。

水湳天橋啟動拆除工程。（市府提供）

水湳天橋拆除後進行路面清洗，今天上午開放通車。（市府提供）

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