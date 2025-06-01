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    端午連假將屆大批車流離開墾丁、台東 公路局曝分流管制情形

    台9線離開台東的車流綿延數公里。（民眾提供）

    台9線離開台東的車流綿延數公里。（民眾提供）

    2025/06/01 17:26

    〔記者劉人瑋／台東報導〕端午連假將盡，從觀光地區返回都市車潮湧現，特別是離開台東、墾丁遊客大增，台9、台1交流處，以及水底寮車流綿延，南下方向也因調撥車道及行駛路肩車輛跟著受影響。

    從台9線進入台1線，以及匯集離開墾丁的遊客，在倣山車站南端山路直到枋山橋，以及水底寮到南洲交流道入口，車流綿延數公里，時速20公里到40公里不等。南下路段也因調撥車道加上違規行駛路肩問題，讓匯集路口大塞車。

    公路局表示，6月1日下午截至3時止，高屏及台東地區轄管道路通阻情形如下：

    台1線433K+400（永翔路口），因北上車多，為了疏導北上車流，實施分流管制，南下車流用路人需右轉永翔路接台17線行駛。

    台1線437K+500~440K+000（水底寮路段至枋寮），北上車多。

    台1線453K+100~460K+000（枋山路段至楓港），因北上車流量增加，實行調撥南下內側車道供北上車輛行駛。

    台9線南下440K+000~440K+400（雙流路段）二車道提前漸變縮成一車道的短距離引導措施。

    其餘省道路段車流狀況正常，無壅塞情形，疏運應變小組將持續監控。

    台1線枋山段南北皆塞。（民眾提供）

    台1線枋山段南北皆塞。（民眾提供）

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