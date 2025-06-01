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    高市議會隊打敗市府隊 奪愛河龍舟國際友誼賽A組冠軍

    高市議會龍舟隊打敗市府隊，奪國際友誼賽A組冠軍。（議會提供）

    高市議會龍舟隊打敗市府隊，奪國際友誼賽A組冠軍。（議會提供）

    2025/06/01 17:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕賽前跑去游泳池集訓的高市議會龍舟隊，今在愛河龍舟賽國際友誼賽A組賽事中，不但如願打敗高雄市政府隊，更以1分57秒86奪下分組冠軍，隊員們大喊「叫我第一名」。

    議會說明，今下午的300公尺大型民俗龍舟國際友誼賽A組賽事參賽隊伍，除議會隊及市府隊，還包括日台KIZUNA龍舟隊A、AIT Kaohsiung等兩支勁敵。

    今年第三度交手的議會隊與市府隊過去各獲一勝，議長康裕成這回率范織欽、邱俊憲、陳慧文、鄭孟洳、李雨庭、張漢忠、黃秋媖、黃文益、鄭安秝、陳幸富等議員上陣，開賽前與市府隊相互叫陣，康裕成更與AIT Kaohsiung張子霖處長同陣線，目標直指市長陳其邁，逗得全場哈哈大笑。

    儘管午後下起滂沱陣雨，議會龍舟隊士氣始終滿檔，隨槍聲響起，康裕成領軍、范織欽議員擊鼓，全隊奮力破浪前行，郭建盟、湯詠瑜、李順進及黃飛鳳等議員，也帶領議會啦啦隊在岸邊高喊「議會隊，得第一」。

    4艘龍舟在愛河上競速、相互拉鋸，市府隊還一度偏離賽道，與議會隊發生輕微碰撞，看得場邊加油團緊張萬分，所幸插曲過後，議會隊仍維持領先、划向終點線。

    最終，議會龍舟隊以1分57秒86勇奪冠軍、AIT Kaohsiung以1分59秒52奪得亞軍、市府隊以2分0秒75維持第三、日台KIZUNA龍舟隊A以2分11秒31奪得第四名；康裕成賽後展現氣度，感謝3支隊伍承讓，並力讚他們是可敬可愛的對手，為這場精彩賽事劃下最熱血的句點。

    高市議會龍舟隊打敗市府隊，奪得愛河龍舟賽國際友誼賽A組冠軍。（議會提供）

    高市議會龍舟隊打敗市府隊，奪得愛河龍舟賽國際友誼賽A組冠軍。（議會提供）

    高市議會龍舟隊打敗市府隊，奪下國際友誼賽A組冠軍。（翻攝邱俊憲議員臉書）

    高市議會龍舟隊打敗市府隊，奪下國際友誼賽A組冠軍。（翻攝邱俊憲議員臉書）

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