提「台1線高屏段高架化」解壅塞！屏東市民公共政策平台發起連署

有人主張「台1線高屏段高架化」新建為「高屏第三東西向快速道路」。（記者葉永騫攝）

2025/06/01 16:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏第二東西向快速道路最快明年動工，但沒有經過屏東市，屏東市瑞光里民向國家發展委員會公共政策網路參與平台提議，新建高屏第三東西向快速道路，主張將目前的台1線高屏段高架化，從高雄鳳山經屏東市接屏東科技大學，全長約45公里，如此可以減少徵收土地，解決台1線高屏交通瓶頸，加速高屏之間的交通及產業的發展；今天開始流傳爭取民眾附議，引發關注。

提議內容指出，台1線鳳山區路段至屏東市民生東路段全線高架，沿線銜接國道3號福爾摩莎高速公路、國道7號與台1線，終點可預留延伸屏南快速道路枋寮至楓港，全線採高架南北雙向各2車道，共4車道設計，設計速限80～100公里；行政院交通部如果加速完成高屏第三東西向快速道路可行性研究、綜合規劃、環評審查與用地徵收與保留，可以爭取2028年動工，2035年前和高速鐵路延伸屏東一同完工通車，可以解決台1線路段行車瓶頸、高雄市區至屏東市可節省20~30分鐘通勤時間，可減少台88線、高屏二快和國道10號左營端塞車。

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高屏三快不但連結了屏東市東側、麟洛和內埔地區，更串連屏東科學園區、屏東工業區、國立屏東大學屏商校區和國立屏東科技大學，帶動產業聚落整合，與台1線採取共構與局部高架方式，不但減少土地徵收及拆遷房屋，更確保環境不被破壞，讓屏東市也將躍升為交通便利、產業興盛、生活宜居的南方城市。

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