移民署粽香傳情 多國收容人體驗包粽

移民署北區事務大隊臺北收容所今天舉辦「粽香傳情．共融端午」文化活動，讓來自越南、泰國、印尼、菲律賓等多國收容人，一起體驗包粽、文化交流，安撫他們心情。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/01 17:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕移民署北區事務大隊臺北收容所今天舉辦「粽香傳情．共融端午」文化活動，讓來自越南、泰國、印尼、菲律賓等多國收容人，感受節慶氛圍與人文關懷，讓多國收容人們，一起體驗包粽、進行文化交流，展現多元族群融合的溫暖情懷。

移民署位於新北市三峽的臺北收容所，為接替早年被稱為靖廬的新竹、宜蘭等收容所，收容數百名等待遣返的外國收容人，讓越南、泰國、印尼及菲律賓等國的收容人緩解思鄉過節之苦，也體驗國外粽子文化，收容人們都熱情、踴躍參與。

請繼續往下閱讀...

收容所人員向收容人講解端午節由來及粽子的製作方法，隨後由收容人動手體驗包粽子的樂趣；起初眾人因不熟悉怎麼包粽子，手忙腳亂，見到一旁同學也沒辦法包好粽子，不禁大笑起來，直到充當師資的阿姨們前來教學，大家開始上手，包起粽子來，互相學習、交流；應景的包粽活動讓收容人體驗包粽子的樂趣，深化對台灣、粽子文化理解和認同。

移民署臺北收容所加強人性化管理，持續改善收容環境，常舉辦各種關懷活動，安定收容人等待返國心情；移民署臺北收容所長鄭曜䅞表示，移民署落實「尊重多元、欣賞差異」觀念，繼續舉辦跨文化活動，尊重、分享不同國籍收容人母國文化外，也讓他們更了解台灣社會包容、重視多元文化，同時呼籲收容人轉知國外親友，不要郵寄豬肉產品到台灣，以免受罰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法