翁不滿空調太冷飆罵「垃圾雜種」 台鐵：全力協助列車長提告

台鐵6月1日161列次自強號，1名男性乘客不滿車廂空調溫度，對列車長出言辱罵「垃圾」、「雜種」。台鐵公司表示遺憾，將全力協助列車長提出法律告訴。（資料照）

2025/06/01 16:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵161列次自強號今天（6月1日）上午駛往高雄新左營站時，1名白髮老翁不滿車廂空調溫度，對列車長出言辱罵「垃圾」、「雜種」。台鐵公司對此表示遺憾，此案涉有刑法部份，將全力協助列車長提出法律告訴，維護第一線人員權益。

161次列車長今天遭辱罵過程，被同車民眾錄下PO網。影片中，1名白髮老翁坐在座位上，飆罵列車長「不管別人死活啦你」、「我罵你垃圾啦」。列車長好言相勸，提醒「這是公開場合，你罵我這已經涉及公然侮辱喔」，並告知會通報鐵路警察處理。老翁卻變本加厲，吼道「不敢告，雜種！垃圾就是垃圾！」、「欺負客人！就你這種的車掌！」

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台鐵公司指出，列車長巡車時，接獲11車20號一名男性旅客反映車廂內部溫度過低，因此立即調整空調並繼續巡查。後續列車長巡車時，再次主動關心該旅客體感是否改善，旅客仍表示偏冷，於是列車長再次調升溫度至25度；為兼顧全體乘客舒適度，列車長亦詢問其他乘客感受，僅3名旅客反映稍感偏冷，其餘多數旅客皆表示溫度尚可接受，列車長也詢問男性旅客是否需要更換座位。

台鐵公司表示，該名男性旅客拒絕後，開始對列車長出言辱罵，包含「垃圾」、「雜種」等不雅字眼。由於旅客情緒激動，列車長於新左營站請求路警上車協助處理，但旅客堅持不願下車，為避免影響行車時程，最終改於旅客目的地高雄站，將旅客交由路警處置。

台鐵公司說明，台鐵列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設為23至23.5度，列車長得依實際乘車狀況調整溫度；旅客若有不適，亦可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。

台鐵公司也表示，對於員工在執行勤務中遭受辱罵深感遺憾，此案涉有刑法部份，將全力協助列車長提出相關法律告訴，以維護第一線服務人員權益。

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