流浪犬貓太會生？彰化TNVR今起報名 料結紮2300隻

彰化縣府希望透過TNVR機制減少遊蕩犬貓繁殖與流浪問題。（記者張聰秋攝）

2025/06/01 16:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕流浪狗貓生太快，也會很生怎麼辦？彰化縣政府今年執行遊蕩犬貓TNVR（捕捉、絕育、打疫苗、原地放回）計畫開跑了，預計替2300隻遊蕩犬貓結紮，希望透過區域高強度絕育覆蓋手段，降低流浪動物數量，也減少民眾與牠們的衝突。

根據彰化縣動物防疫所統計，自2019年起截至去年底（2024），全縣已完成1萬1469隻遊蕩犬貓的絕育，已完成結紮遊蕩犬貓都會剪耳記號（公為左耳、母為右耳）。

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今年再委託兩家動保團體接手作業，包括彰化縣浪愛回家救護協會與台中市橋烽關懷生命協會，同時針對流浪犬貓出沒的熱區，包含鹿港、和美、彰化市、芬園、福興等地優先進行絕育。

彰化縣動物防疫所表示，民眾若發現家附近有未結紮的流浪狗貓，歡迎上網填單報名，報名時間即日起至 10月31日止或經費用罄為止。協會派員至現場時，會佩戴縣府識別證，方便民眾辨識。報名成功與否將由承辦團體審核，提醒報名人務必保持電話暢通，以利聯繫。

網路預約第一區包含伸港、鹿港、線西、福興等地由橋烽協會負責，報名網址。

第二區包含彰化市、和美、員林、花壇等地由浪愛回家協會負責，預約網址。

流浪狗在綠蔭下乘涼歇息，TNVR結紮行動有助改善牠們的生活與安全。（記者張聰秋攝）

TNVR第一區報名QR Code，涵蓋鹿港、伸港、線西等鄉鎮。（圖動防所提供）

TNVR第二區報名QR Code，包括彰化市、和美、芬園等地區。（圖動防所提供）

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