台南社區慶端午芳療職訓學員公益服務 民眾舒壓直呼暢快

芳療舒壓職訓學員走進台南東區東寧與大學社區為民眾做免費公益舒壓。（圖：大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

2025/06/01 16:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區東寧和大學社區，於今日端午連假在東寧里活動中心舉行會員大會，大台南美姿禮儀造型職業工會受邀帶領職訓學員為與會民眾做「芳療舒壓公益服務」，民眾踴躍參與，現場並辦理舒壓公益捐贈，並將累積捐贈所得送給慈善團體作為弱勢居民房宅修繕使用。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請2025年度職前訓練芳香舒壓保健實務班職訓學員，以免費芳療舒壓服務回饋台南東區當地社區民眾，讓學員展現受訓期間所學收穫，也讓學員親身感受到專業技術的實際應用。這群服務於第一線的職訓學員，是不久後將面對未來職場競爭的求職者、轉職者，如今，透過324小時專業訓練及公益實習，準備好邁向職場。

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大台南美姿禮儀造型職業工會表示，此梯次學員從今年3月25日起接受訓練，迄6月12日結業，課程涵蓋芳香美膚、經絡舒壓、足部護理等5大技術領域，透過扎實實作與職場導向課程，為期近3個月的訓練不僅能提升技能，更提升自信與就業動能。結訓後可投入的職涯包括美容師、芳療保健師、美體技導、腳底按摩師，甚至是化粧品公司的業務技術人員，都是市場急需的熱門職缺。

有參訓學員透露，起初上課很緊張，因為完全沒有體驗過的課程及環境，但工會理事長、助教及同學們都很友善、會互相提醒幫忙，氣氛很歡樂，每位老師都很有耐心、用心地指導學員。經過不斷練習及老師們的指導後，逐漸上手、並從不同老師身上學到不同的技術思考模式及做事態度；工會老師也不斷鼓勵她們可以去考證照及輔導未來就業的方向。

美姿禮儀工會表示，這不只是一場公益活動，更是人生轉捩的見證。1張按摩床、1組精油，背後是勞動部政策的支持、是師資培訓的努力，更是30位學員用心學習、努力翻轉未來的決心。因為職訓不只是學習，更是1張進入職場的入場券，芳療公益行動，讓大家看見技能與夢想如何落實於生活。

芳療舒壓職訓學員走進台南東區東寧與大學社區為民眾做免費公益舒壓，獲得社區肯定。（圖：大台南美姿禮儀造型職業工會提供）

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