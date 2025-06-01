不必北漂！彰化創業圓夢補助最高30萬 4品牌成功拿到

「花見夫人」推出專利梅花造型千層蛋捲，視覺與味覺兼具，成功獲得創業補助獎勵。（圖由縣府提供）

2025/06/01 16:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕不必北漂！彰化縣政府鼓勵青年在地創業，每年分梯次推出「青年創業獎勵補助」，最高補助可達30萬元，今年第1梯次結果出爐，4組結合在地特色與創意的青創品牌成功獲選，從食物、甜點到文創一應俱全，展現在地創業能量。

這次獲補助的品牌包括以彰化特色食材打造的「峽谷漢堡」、主打療癒系慢生活風格的「恰毛線」、用美食創造生活價值的「杉玉咖哩」，以及推出專利梅花造型千層蛋捲的「花見夫人」，都將利用補助金投入商品優化、包裝設計與行銷擴展，持續在地深耕、拓展市場。

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縣府指出，自2020年起推動「創業三扶貼」政策，專為18至45歲青年量身打造補助機制，至今已補助134位青年創業者、累計金額突破3000萬元，有人開店圓夢，有人轉職創業，用創意和行動力把理想留在家鄉。

今年起，審查制度也進一步升級，新增工作小組初審流程，讓提案者能依審查委員建議補強內容後再進入複審，提高成功率與計畫品質。青年發展處強調，創業不孤單，除了補助金，縣府也提供免費「創業圓夢學堂」、一對一創業輔導等資源，協助青年夥伴從0到1，穩穩踏出創業第一步。

更多補助資訊與申請諮詢，可上青年發展處官網查詢，或撥打（04）7120580由專人協助。

「杉玉咖哩」用美食傳遞生活價值，獲彰化青創補助深耕在地。（圖由縣府提供）

「恰毛線」以手作毛線娃娃展現療癒美學，打造屬於彰化的文創慢生活風格。（圖由縣府提供）

「峽谷漢堡」主打融入彰化在地食材，口感層次豐富。（圖由縣府提供）

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