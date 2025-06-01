台南鹿耳社區端午義剪、送物資 300多人受惠

各方響應共募得140份物資發送給鹿耳社區、脊隨損傷協會、龍崎教養院、鹽田里等單位。（記者王姝琇攝）

2025/06/01 15:20

〔記者王姝琇／台南報導〕鹿耳社區今於鹿耳門天后宮舉辦端午義剪暨發送物資，陪伴獨居長輩及低收入戶歡度佳節。美髮師們為300多人義剪，社區志工媽媽們還特地準備300份雞絲炒麵、虱目魚丸湯與現場民眾分享，現場氣氛熱鬧滾滾。

福爾摩沙全台美髮業公益義剪陸戰隊15位美髮師前來義務為低收長輩、弱勢團體進行理髮服務，讓他們以整潔清爽的儀容迎接即將到來的炎夏，300多人受惠。此外，各方響應共募得140份物資，包含白米、罐頭、沙拉油、關廟麵等，贈給鹿耳社區、脊髓損傷協會、龍崎教養院、鹽田里等4單位，讓長輩和低收入戶們歡度端午假期。

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鹿耳社區理事長蔡登進表示，社區與福爾摩沙全台美髮義剪團陸戰隊規劃舉辦義剪，許多愛心慈善團體獲知後，紛紛捐送民生物資，要共同送給弱勢團體和獨居長輩們，彌補社區經費不足之處，成功促成這次的活動；感謝各界、陸軍常備士官班校友會、陸戰隊弟兄們的協助，大家一起關懷這群獨居長輩，低收入戶讓他們能夠安心、歡樂的度過佳節。

安南區長魏文貴也前來慰勉，並給予所有參與公益活動的團隊鼓勵加油。也讚揚福爾摩沙全台美髮義剪團陸戰隊，成員來自全省各地美髮師們。熱心公益並為社會中堅，導入善良人性光輝，實踐人飢己飢的精義。

本次義剪團來自最遠的花蓮劉奕奇、趙珮欣夫婦檔，首次蒞臨鹿耳社區參加義剪活動，趙珮欣說，十分感佩鹿耳社區位處濱海地區資源十分貧乏，卻能發揮人溺己溺精神，結合各界募集各項物資來照顧這群弱勢的長輩，其連續送餐17年每日三餐，是一個十分罕見的社區，十分令人讚佩，因他們想來感受和認識這個社區。

福爾摩沙全台美業公益義剪陸戰隊15位美髮師前來義務為低收長輩、弱勢團體進行理髮服務。（記者王姝琇攝）

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