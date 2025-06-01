阿公搭火車覺得冷要求調溫不成 竟飆罵列車長

阿公搭火車不爽冷氣太冷，要求調高不成竟飆罵列車長，被網友po出影像。（圖擷取自liecheater487拍攝影像）

2025/06/01 15:45

〔記者王榮祥／高雄報導〕網友在threads上po出影片，有位阿公搭火車時不爽冷氣太涼、要求調高溫度，列車長詢問乘客僅少數贊成，不料阿公瞬間爆氣，竟飆罵「垃圾」!網友強調只要列車長想告、願意作證，呼籲台鐵別姑息奧客。

這起事件發生今上午10時13分許，在台鐵161次新自強號上，網友披露有位阿公因感覺冷氣太冷、要求調高溫度，列車長到場了解後適度調整，但老人還是覺得冷，列車長婉轉表示大部分乘客都覺得這溫度剛好，再往上調會覺得熱，老人不同意，列車長無奈之餘，在車廂內詢問其他乘客意願，僅少數人同意。

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不料阿公疑不滿列車長處理方式，竟公然飆罵「垃圾」!列車長耐住性子，向阿公說明因車廂太冷，阿公可以在新左營站下車，改搭較其他列車，但阿公仍堅持在位置上滑手機、拒絕下車。

列車到達新左營站後，鐵路警察有上車了解，網友留言如果列車長提告、他會出席作證，並希望台鐵不要姑息這種奧客，要保護能為公司賺錢的員工，而不是讓他們身心俱疲的離開公司，並稱許列車長修養好。

鐵路警察高雄分局說明，獲報後於列車停靠新左營時立即派員上車查處，接續由高雄站警力進行釐清，經查有旅客因不滿列車長僅將冷氣僅調高1度，故有出言辱罵行為，因雙方皆暫時不提出刑事告訴，處理員警已登錄相關案情資料備查，如接獲正式報案將立即依法辦理。

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