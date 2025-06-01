校園手機管理座談 學生憂權利及意見遭校方忽視

教育部今召開「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」學生座談會。（記者楊綿傑翻攝）

2025/06/01 15:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕高中以下手機管理議題受學生關心，為廣納意見，教育部今召開座談會，會中有學生要求應於不同區域再舉辦座談；也有學生認為應教導學生如何正確使用行動載具；另學校決策過程是否會注重學生意見及手機保管責任歸屬也是學生普遍關心議題。

教育部日前公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則草案」，資科司高級分析師裴善成今說明，管理原則「分階段、彈性化、明確畫」，高中部分可採個人、班級或全校保管等作法，訂定管理規範學生代表比例至少有3分之1，並可依教師基於學習需求或個人特殊需求開放使用。至於國中小攜帶則須家長同意，到校採集中管理。

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部分學生提及，教育部應拿出數據或研究證明收手機可以提升學校效率，而非在新課綱提倡數位教育，卻又限制學生使用手機輔助學習。

1名師大附中學生認為，收手機是治標不治本作法，教育現場常需要使用手機，應該教導學生正確使用手機；1名成功高中學生說，數位環境已是兒少生活環的一部分，政府應該賦予學生使用的能力。

有部分學生則對學校在制定細部規範及執行上有疑慮，1名建中學生提到，學校上課常使用到手機，若是集中管理，有需要才派發給學生使用，上千支手機的收集及發放都會耗費大量時間。

另有學生質疑，教育部如何確保校務會議能重視學生討論出的意見，又如何保護學生申訴機制？手機集中管理若遺失或損壞等問題的責任如何歸屬，老師管理責任變重。

還有學生主張，教育部應針對不同區域再舉辦多場座談會，讓偏遠地區學生有機會發聲；甚至應該先撤回草案再作思考，而非倉促上路實施。

資科司長吳穎沺說明，草案管理範圍涵蓋私立學校，針對學生特殊需求部分，以及權利、申訴等問題，會檢討如何調整原則內容，後續也會盡全力督導學校必須根據管理原則及範本內容實施。

國教署長彭富源則回應，學生的意見都會盡量採用，並與22個縣市討論落實問題，亦針對學校規模或階段不同情形，載明在指引中，並提供不同版本指引供不同性質學校參考。

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