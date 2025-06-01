端午收假！屏東北上車潮破2600輛次 啟動調撥車道

屏東北上車潮破2600輛次 啟動調撥車道。（記者蔡宗憲攝）

2025/06/01 15:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今（1）日為端午節連續假期最後一天，屏東縣政府警察局交通警察隊交控中心數據顯示，中午12時至13時，北上出遊車潮已突破2600輛次，交通流量攀升，熱門路段車流不斷。為因應車潮，枋寮分局於13時14分啟動北上調撥車道措施，調撥台1線453至460公里處南下內側車道，供北上車輛使用，目前行車秩序良好，車流雖大但尚能順暢通行。

枋寮分局為確保道路安全與順暢，特別規劃「交通快速疏導部隊」與「交通稽查」警力，針對台1線重要路段加強巡邏與執勤，快速排除交通事故，並嚴格取締違規行駛機慢車道的車輛。分局表示，假期返程車流量龐大，易因駕駛心急或違規駕駛引發意外，呼籲駕駛朋友行經車多路段時保持耐心，切勿貪圖一時方便占用機慢車道，以免影響其他用路人安全。

請繼續往下閱讀...

警方強調，將持續於台1線沿線執行交通稽查，針對違規車輛依法取締，確保行車秩序與安全。警方提醒，端午連假最後一天，希望大家平安返家，請駕駛朋友配合警方疏導，共同維護道路安全。也提醒民眾，假期出遊雖愉快，安全行車最重要，切勿疲勞駕駛或違規超車，能假期順利、平安回家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法