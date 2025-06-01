日本遊客必訪 隱身台南巷弄的繡花鞋傳奇

繡花鞋依版型（右）裁成鞋面（中），內襯麻紗布（左）避免繡線或金葱磨腳。（台南市政府提供）

2025/06/01 14:58

〔記者王姝琇／台南報導〕來到台南旅遊探訪巷弄總能有意想不到的收穫，中西區中正路巷內的「年繡花鞋」就是其一，這裡沒有華麗裝潢，但總有內行人來挖寶，也是日本人來台南必訪的特色店家之一。這是老闆李東志用信念堅守半世紀，成功地讓繡花鞋百花綻放。

李東志從小就住在媽祖樓附近，經常到廟口看戲的他，被舞台上演員穿著的繡花鞋深深吸引。媽媽愛穿旗袍，經常向山東師傅張經武買繡花鞋。退伍後，李東志便向張經武批貨，在當時最熱鬧的中正路台灣企銀騎樓擺攤，也開始走進製鞋這條路。

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李東志說，張師傅教他製鞋，他與太太及一群師傅分工合作，大家「客廳即工廠」，薄利多銷，逐漸把生意做起來；以前只有眷村太太穿旗袍配繡花鞋，客群有限，但多虧老天爺安排，遇到好時機與貴人相助，繡花鞋才能被大家看見。

李東志早期賣鞋、進而製鞋、開店，迄今仍有20餘位師傅在「年繡花鞋」繼續傳承手工製鞋。除了批發零售，亦可因應客製需求或流行時尚，提供各式花色及布料搭配改良，因而受到國內外消費者青睞，曾獲選「台灣百大伴手禮」。

儘管目前市場被運動品牌佔據，「繡花鞋」仍不乏固定支持者，例如婚嫁服飾、宗教團體、戲曲舞蹈表演需求，而透過雜誌介紹及網路推薦，也讓年輕人愛上這種輕巧舒適、物美價廉的復古鞋款。加上「年繡花鞋」款式創新多變，從傳統到現代，包鞋、拖鞋、平劇鞋、神明鞋、寶寶學步鞋應有盡有，尺寸齊全，成為日本人來台南必訪的特色店家之一。

李東志表示，繡花鞋技術門檻不高，可惜人才斷層嚴重，一起打拚至今的師傅們，若是退休或生病休養就沒人接手，又找不到年輕人願意入行。他認為，可以仿效日本，延後退休年齡，解決傳產缺工問題。因此他鼓勵有製鞋經驗的中高齡勞工，一起來學做繡花鞋，手腦並用不但能延緩失智也讓生活更踏實。

「年繡花鞋」款式多樣，琳瑯滿目，時下最受歡迎的是豹紋和乳牛系列。（圖由台南市政府提供）

「年繡花鞋」製鞋師傅陳太太為繡花鞋釘上扣環。（圖由台南市政府提供）

李東志手上拿著為台南市正覺寺法會設計的繡花鞋，鞋面上的蓮花刺繡象徵「步步生蓮」。（圖由台南市政府提供）

「年繡花鞋」雖然開在巷子裡，但常有內行人前來挖寶。（圖由台南市政府提供）

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