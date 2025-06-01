讓在地學童「悅」讀 廖婉婷、王信傑夫婦共推「共享書箱」

王信傑（左起）、廖婉婷夫妻打造共享書箱，已在鄉內設置6據點。（記者李文德攝）

2025/06/01 15:09

〔記者李文德／雲林報導〕保持對家鄉關心，原在社福單位工作的廖婉婷、王信傑夫婦，在崙背羅厝村成立「詔安好伴屋」獨立書店，並提供社區學童課後輔導空間，有感鄉內並無書店，今年啟動共享書箱，盼鼓勵孩子多閱讀。廖婉婷表示，目前已成立6處，每月更新書籍，盼未來能夠將共享書箱拓展到縣內各處。

現年40歲的廖婉婷與36歲先生王信傑，原在社福單位擔任社工等工作，不過對於故鄉「崙背」的關懷，2021年辭掉工作，回羅厝村成立「詔安好伴屋」獨立書屋，藏書超過3000本，在當地打造0到99歲都能前往的空間，並結合公部門、學校機關等單位，在書店二樓開闢空間設置「課後輔導班」，每天放學時間便有近20位國小學童到讀書、閱讀。

請繼續往下閱讀...

廖婉婷表示，由於鄉內已無專門販售書籍的書店，對於學生閱讀量來說已明顯不足，有次送給課輔班孩子每人一本書，得到的反饋竟是「老師真的要送我書嗎?一本書很貴耶！」讓她頓時明白，現今多半陪同孩子成長的已不再是書本，而是3C電子產品居多，因此下定決心希望讓更多孩子閱讀，更遠離電子產品的依賴。

廖婉婷表示，今年初開始推動「好伴共享書箱」計畫，凡有意願據點、店家都會免費設置書箱，每個書箱大約會放15本書籍，每月由他們前往各處更換，目前已在鄉內設置6處據點，學生們可自行取閱。

王信傑說，地點包括咖啡店、民意代表服務處、民宅和服飾店等，以童書為大宗，每個月更換書目，民眾可自由取閱，甚至可以以書換書，希望讓學童接觸課外讀物，間接影響到對於學校課業的理解、邏輯性。

設點的縣議員洪如萍表示，每天放學都有許多小朋友來閱讀，大家看到書籍時眼睛發亮，尤其書箱內的中英版書籍《Snow White》（中文譯白雪公主），是取悅最熱門書籍，孩子願意逐字朗讀，在心中已種下閱讀樹苗。

廖婉婷表示，大家都可以自由取閱，也希望民眾們能夠以書換書，增加更多書籍的流動，帶動鄉內的閱讀風氣，盼共享書箱規模可以逐漸擴散至各鄉鎮。

廖婉婷、王信傑夫妻打造共享書箱，已在鄉內設置6據點。（記者李文德攝）

廖婉婷與先生王信傑在崙背羅厝村成立「詔安好伴屋」獨立書屋，藏書逾3000本。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法