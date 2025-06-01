教育部補助1.5億充實教學實習設備 238校受惠

教育部投注資源助學校培育專業人才，圖為民雄農工學生操作「教學型四軸機械手臂」。（圖由教育部提供）

2025/06/01 14:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕為強化全國公私立高級中等學校的專業及實習課程特色，並促進資源共享與完善教學設備與環境，教育部去年投入逾1.5億補助學校設備，盼藉此培育專業技術人才，以滿足未來產業發展的人力需求。

教育部國教署每年會透過「補助高級中等學校充實教學及實習設備工作計畫」補助學校設備。去年專業群科共有238所學校受惠，補助總金額達1億5921萬元，讓許多學校得以更新教學和實習設備，提供更優質的教學品質，學生在更有利的學習環境中接受教育，提升學習成果和未來競爭力。

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如澎湖海事透過計畫升級教學設備，其中「電腦繪圖工作站」配備高效能晶片，可以快速處理複雜運算，減少學生等待時間，提升進行高解析度繪圖的工作效率，並達到更高的學習成效；「交流電焊機」能自動完成焊接作業，提高生產效率，其精確的焊接品質不僅能減少材料浪費、降低生產成本，還能減少設備維護頻率，進而降低長期營運成本，另設備的安全防護裝置，可以有效降低學生操作時的風險。

而嘉義民雄農工則透過計畫投入教學設備的更新，如「教學型四軸機械手臂」可以讓學生進行實際操作，深入理解機械原理，並思考不同機械手臂的差異，在學生設計和操作機械手臂的過程中，需與他人合作，有助於培養團隊合作精神和解決問題的能力；「高壓清洗機」則接軌業界常用設備，透過實習提升專業能力，讓學生能更了解設備規格和使用技巧。

另宜蘭頭城家商則購置「觸控式POS系統」，使學生更精確掌握現代化門市作業，讓整體教學效果增強，也讓學生在相關證照應考能力提升。另拷克機經修繕後，不但延長使用壽命，其運行效率與穩定性也有明顯提升，確保教學連續性與學生作品品質的穩定性。

國教署表示，該計畫已協助多所學校提升教學設備，為師生創造更優質的學習環境。未來會持續推動相關資源挹注，確保各級學校都能獲得適切支持，並進一步提升教育品質，縮短城鄉差距，讓每位學生都能享有更完善的學習條件。

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