「金馬大橋」夢碎！ 中捷跨溪彰化不蓋雙層 改單層捷運橋

中捷綠線延伸彰化段的首站（G19a）預定設於彰化市彰興路與金馬東路口，該處未來將成為捷運進入彰化的重要門戶。（記者張聰秋攝）

2025/06/01 14:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕台中捷運綠線延伸彰化段確定不走「大手筆」了！彰化縣政府原本規劃在烏溪上興建雙層橋樑，上層跑捷運、下層讓汽機車通行，如今決定縮減規模，改為單層橋專供捷運使用，並預留人行與自行車道，取消車輛通行設計。

中捷綠線延伸彰化段約4公里、設置4站，第一站（G19a）設於彰化市彰興路與金馬東路口，須跨越台中與彰化交界的烏溪。早期可行性研究中，彰縣府一度提出雙層「金馬大橋」構想，除捷運外，下層還設雙向車道，成為中部首座「鐵公路共構」橋樑。

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然而，雙層橋造價高達20多億元，即使中央願意補助一部分，地方仍須自籌龐大經費。經彰化縣與台中市多次協商，加上中央審查捷運計畫重視財務自償率，雙層橋方案確定喊卡。

彰化縣政府表示，目前已有大度橋供車輛通行，新增一座雙層橋非迫切需求，改為單層橋不僅可大幅降低建設成本，也有助通過中央審查門檻，加快整體工程進度。未來此段橋樑將專供捷運行駛，並結合綠色運輸設施，讓民眾步行或騎自行車也能安全跨溪往返。

彰化市金馬東路與彰興路T字路口交會處，未來捷運將從台中跨越烏溪進入彰化，進站即為此處。（記者張聰秋攝）

彰化市彰興路旁農田往北望去，即為中捷將跨越的烏溪方向，目前周邊仍是大片農田景觀。（記者張聰秋攝）

彰化市彰興路沿線目前仍保有農田景致，未來捷運橋也將穿越此區段再跨過烏溪。（記者張聰秋攝）

台中捷運綠線延伸彰化段，橋樑穿越烏溪後將在金馬東路與彰興路口設置車站。（記者張聰秋攝）

跨烏溪的「金馬大橋」原構想在進入捷運車站前，規劃供捷運與車輛共構通行，現已改為單層捷運專用橋，並預留自行車與人行通道。（記者張聰秋攝）

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