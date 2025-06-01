志工全家總動員 為弱勢家庭築起希望

台南做工行善團端午連假不停歇，持續進行修繕弱勢房屋工程。（圖由南市勞工局提供）

2025/06/01 14:18

〔記者王涵平／台南報導〕台南做工行善團端午連假不停歇，兵分四路前往安南區、南區、安定區與鹽水區修繕弱勢屋，許多家庭志工全家總動員，用行動詮釋「一家人為另一家人築起希望」。

安南區吳姓夫婦長年過著租屋生活，近日因家庭因素決定搬回老家，卻發現多年未居住的老屋早已破舊不堪，屋況嚴重老化，牆壁斑駁、電路老舊，存在多項居住安全隱憂，急需整修，做工行善團伸出援手，油漆工會今日前往油漆屋內外牆面。南區持有中度身心障礙證明的82歲施姓長者，獨自居住於年久失修的老屋中，居住環境極為惡劣，無奈經濟條件有限，無力負擔龐大的修繕費用；泥水工會今日持續進行地磚黏貼。

請繼續往下閱讀...

鹽水區陳姓案主獨自照顧生活無法自理的兒子，生活艱困，沒有穩定的經濟來源；面對老舊且破敗的房屋，因為財力困難，無力進行修繕；電氣工會今日完成管線配置。居住安定區的林姓案主長期臥床，高齡75歲老母親每週3次帶案子去安南醫院進行復健，住處有安裝熱水器等需求，電氣工會志工今日前往協助，改善其居住環境。

王鑫基表示，房屋修繕不只是修補老舊建築，更是對弱勢家庭關懷的具體行動，泥水工會志工翁甫仁與妻子藍琦念及兒子翁俊益，油漆工會鍾得道與妻子羅月秀，台南市勞工志願服務協會梁志男與林佳香、黃吉利與吳秋美賢伉儷，一家人齊心投入，無私的投入，不僅讓受助家庭看見希望，也讓社會上更多人感受到互助的力量。

台南做工行善團端午連假不停歇，持續進行修繕弱勢房屋工程。（圖由南市勞工局提供）

台南做工行善團端午連假不停歇，持續進行修繕弱勢房屋工程。（圖由南市勞工局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法