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    新埔高接梨木植物染 竹縣府推動職人帶領手作DIY

    用廢棄梨木所做的植物染絲巾。（記者黃美珠攝）

    用廢棄梨木所做的植物染絲巾。（記者黃美珠攝）

    2025/06/01 14:17

    〔記者黃美珠／新竹報導〕每年6月過後就是新竹縣新埔鎮高接梨的產季，該鎮南平社區不僅盛產高接梨，近年更推動把修剪下的廢棄梨枝當做文創小物或是植物染的材料，從中營造社區獨有的魅力活動。新竹縣府推動的農遊品牌「逐風趣」6月14日就將跟南平社區共同舉辦「梨木植物染~自然之美，染進生活」活動，由職人帶領這項手作DIY，有興趣者即日起可以上網報名

    縣府農業處表示，新竹縣新埔鎮南平里是高接梨主要產地之一，南平社區近年結合環境永續概念而發揮巧思，把每年因修剪而大量產出的廢棄梨枝，改做成梨木杯墊，使原本的廢材也能擁有另一片天。讓來客到現場品嚐到多樣、口感都甜脆的高接梨外，從中認識高接梨如何嫁接和成長，也一併學著DIY，帶回專屬的紀念品。

    縣府社會處也表示，南平社區發展協會是縣府今年輔導的旗艦型計畫領航社區，在今年勞動部多元就業方案支持下，透過盤點社區產業和特色，設計手作、開發點心產品以及輕旅行活動等。

    6月14日他們就推出「梨木植物染~自然之美，染進生活」的DIY活動，屆時會由專業植物染職人帶領，指導來客如何用天然植物、花朵、梨木皮做為染料，一起來玩創意。

    新竹縣新埔鎮高接梨產區的農友們，近年不斷嘗試用廢棄的梨木開發創產品，或做植物染。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮高接梨產區的農友們，近年不斷嘗試用廢棄的梨木開發創產品，或做植物染。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮每年生產高接梨都會衍生出大量的廢棄梨木枝條。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮每年生產高接梨都會衍生出大量的廢棄梨木枝條。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮因生產高接梨，每年都會衍生出大量的廢棄梨木枝條。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮因生產高接梨，每年都會衍生出大量的廢棄梨木枝條。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮南平社區本月中將舉辦廢梨木植物染手作體驗。（取自逐縣府官網）

    新竹縣新埔鎮南平社區本月中將舉辦廢梨木植物染手作體驗。（取自逐縣府官網）

    新竹縣新埔鎮南平社區用廢梨木手作的梨木杯墊。（取自竹縣府官網）

    新竹縣新埔鎮南平社區用廢梨木手作的梨木杯墊。（取自竹縣府官網）

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