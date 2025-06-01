公館圓環車行地下道填平、留下討論中 李四川曝工程困難點

台北市長蔣萬安3月宣布拍板廢除公館圓環。（資料照）

2025/06/01 14:06

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安3月宣布拍板廢除公館圓環，且為顧及管線設施須填平車行地下道，諸多民眾要求保留公車地下道；市議員苗博雅質疑，去年6月啟用的翡翠原水管，可支援公館淨水場，廢除圓環下方2000毫米的原水管，不會影響供水穩定，降低施工難度，也能保留地下道。副市長李四川表示，最困難的地方不是移除自來水管線，而是保留地下道要進行的結構支撐工程，民眾恐需歷經1至2年的交通黑暗期，本週會再邀集相關單位開會討論，最上策是圓環拆除後填平，同時又能保留地下道。

苗博雅表示，經檢視府方評估報告，目前主要問題在於地下道上方有自來水原水管、輸水箱涵，而且箱涵高於路面0.4公尺，未來如果拆除圓環，需要加蓋保護避免裸露在外，然而也會導致路面抬升1.3公尺，屆時基隆路高架橋下淨高僅剩4.2至4.7公尺，擔心大型車無法順利通行，因此市府選擇填平地下道，騰出空間讓管線設施高度下降，並將原本彎曲的管線拉直因應。

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她指出，翡翠原水管通水後，直潭淨水場就不至於再發生颱風來襲時，原水過度混濁的問題，在確保供水能力的前提下，長興淨水場既有的原水管中，廢除公館圓環的原水管，不影響公館淨水場供水，台北自來水事業處工程總隊索資回函也提及，廢棄橫越公館圓環的2000毫米原水管潛在供水風險已屬可控，而廢除可大幅降低圓環拆除施工難度，並降低交通衝擊的社會成本，要求市府保留羅斯福路公館地下公車專用道。

如欲維持公車專用地下道，李四川說明，圓環中間的地下道上方中空，拆除圓環後的部分需填土，勢必需要排樁作結構，才能讓上方走車，但排樁施工時，向下打深會碰到捷運新店線、向上遇到基隆路高架橋又無法使力，將拉長施工期程，造成1至2年的交通黑暗期，故要再繼續評估。

李四川提到，5月29日有召開地方說明會，並帶回民眾陳述意見，預計下週邀集顧問公司、交通局、新工處開會討論，有無可能透過工程技術保留地下道，又可縮短施工時間，如果討論結果還是無法可解，綜合考量情況下，還是需要填平，研究完後會再開一次地方說明會，了解民眾的看法。

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