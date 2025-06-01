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    不要白跑！彰化扇形車庫6/2~10/9整修暫停開放

    彰化扇形車庫堪稱是活古蹟，備受遊客喜愛。（資料照）

    彰化扇形車庫堪稱是活古蹟，備受遊客喜愛。（資料照）

    2025/06/01 13:28

    〔記者湯世名／彰化報導〕鐵道迷不要白跑了！今年10月在彰化縣舉辦的台灣設計展，展區橫跨彰化多個知名景點，其中還包括扇形車庫，為此台鐵台中工務段將針對扇形車庫進行「微改造」工程，從明天（2日）起至10月9日暫停對外開放參觀，讓前來彰化賞玩的遊客有更好的參觀體驗，呼籲鐵道迷注意整修時程，不要白跑一趟。

    台鐵台中工務段的「微改造」工程，包括彰化火車站與扇形車庫，其中彰化火車站是針對候車大廳燈光照明設備、售票櫃台、各式燈箱等重新規劃設計，另外還將針對3個月台、天橋的色彩重新設計，讓氛圍能有一致性。

    至於扇形車庫，則是將遊客從進入大門後到車軌處的動線重新規劃設計，讓動線、指標更為明確；觀景台將重新上漆，並在檯面上搭設扇形車庫的歷史解說牌，讓遊客更加了解其歷史背景；遊客休憩區也將重新調整規劃，讓遊客休息時能更加舒適。

    台中工務段指出，台灣設計展將於今年10月10日至26日首次在彰化縣盛大舉辦，是彰化年度重要活動，屆時預料將有數量相當龐大的遊客進入彰化市，並到知名的扇形車庫參觀遊憩，因此為讓扇形車庫以不一樣的面貌呈現在國人面前，扇形車庫將從6月2日起至10月9日止暫停對外開放參觀，進行「微改造」工程，呼籲民眾注意整修時程，避免前來白跑一趟。

    台鐵扇形車庫將從6/2~10/9「微改造」暫停開放。（資料照）

    台鐵扇形車庫將從6/2~10/9「微改造」暫停開放。（資料照）

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