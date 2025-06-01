實驗室爆炸被控刪影片 再興中學聲明：學務處保存供調查

文山區知名私立中學再興中學。（資料照）

2025/06/01 13:33

〔記者何玉華／台北報導〕台北市文山區知名私立中學再興中學日前傳出實驗室意外，一名7年級學生遭爆炸的酒精燈燒傷，一名家長在臉書社團發文指稱事發時教室無老師在場，且女教官要求學生當場刪除錄製的事發經過影片，質疑此舉讓受傷學生家長失去釐清真相的關鍵證據。校方今（1）日發聲明強調，外傳情節與事實不符，是要求學生將影片提供給學務處保存，作為調查用途，已依規妥善保存現場監視影像，將在合法與適當的情況下，提供協助釐清事件真相。

校方說明5月28日實驗室意外是發生在7年級的自然專題課程，在物理實驗室進行碳水化合物加熱觀察實驗。任課教師上課期間均在場指導且校方另配置一名實驗幹事，任課教師並已於事發前提醒學生注意實驗材料使用安全。下課鐘響後，任課教師告知學生下課休息並停止操作實驗，與實驗幹事於走廊討論實驗進行狀況。

請繼續往下閱讀...

約下午2點15分課間，兩位學生在操作實驗時使用高濃度酒精並點火，引發瞬間火勢，導致一名學生受傷，校方立即啟動緊急處置流程，完成初步急救與人員疏散，並於第一時間通報119及家長，全力協助後續送醫，校長、副校長、級任導師、級任課教師也於當日前往醫院探視受傷學生。

校方說明應對措施包括即時處理與關懷，與受傷學生家長保持聯繫，依家屬意願，避免過度打擾。事實調查與資料保存，由學務處負責調查事件經過，妥善保存相關事證，包括監視器畫面與學生拍攝的影片，並請相關人員撰寫詳細報告說明事發經過，供調查與未來可能的司法程序使用。同時對目睹事件的學生、同班同學進行心理輔導與支持，事後也召開全校導師與自然科教師會議，進行實驗室安全檢討與改進。

校方指出，外界所說「整堂課無教師在場」並非事實，任課教師上課時全程在場並協助學生進行實驗，僅於課間短暫移至走廊與實驗幹事討論實驗進行狀況；至於「要求學生刪除影片」是為避免影片在未經授權的情況下被轉傳，造成受傷學生的二次傷害。已要求學生將影片提供給學務處保存，作為調查用途，學校已依規妥善保存現場監視影像。

最後對於「學校不配合家長調閱監視器畫面」，校方也表示，實驗室內並未裝設監視器，事發後，受傷學生家長或其他任何相關單位也未曾要求提供監視器畫面，本校已承諾受傷學生家長將提供一切與本案有關的資料，絕無隱瞞事實或阻撓受傷學生家長之情事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法