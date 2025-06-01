外交部6/3、6/5凱道迎賓活動 交管措施出爐

警方公布交管範圍。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/01 13:25

〔記者王冠仁／台北報導〕外交部即將於本月3日與5日早上，於總統府前凱達格蘭大道、重慶南路等周邊路段及府前南、北廣場舉辦迎賓活動。對此，轄區中正一分局為維護活動交通秩序與安全，規劃交通疏導管制措施，並在今天對外宣布；警方呼籲駕駛人行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，勿違規停車，遵守各路口員警及義交之指揮疏導。

交管範圍如下：

（一）第一階段：

6月3日及6月5日9時起管制如下：

1、凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向。

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2、重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

3、懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

懷寧街【寶慶路至衡陽路（均不含）】北往南。

4、重慶南路與衡陽路口管制北往南。

（二）第二階段：

6月3日及6月5日10時15分起至12時（視狀況提早或延後），增加擴大管制如下：

1、重慶南路【衡陽路至愛國西路（均不含）】南、北雙向。

2、懷寧街【衡陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向。

3、貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向。

4、寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

（一）管制日期、時段：

1.6月2日（星期一）0時至6月3日（星期二）12時止。

2.6月4日（星期三）0時至6月5日（星期四）12時止。

（二）管制區域：貴陽街1段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

警方說，因應本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛；各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。

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