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    端午收假日！下午避開11地雷國道路段

    今天是端午連假收假日。上午11時許，國3北向43.8公里發生事故導致車流回堵。（高速公路局提供）

    今天是端午連假收假日。上午11時許，國3北向43.8公里發生事故導致車流回堵。（高速公路局提供）

    2025/06/01 13:05

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（6月1日）是端午節連續假期收假日，截至上午11時，國道全線交通量為27.5百萬車公里，預估整日交通量為111百萬車公里。高速公路局表示，今天下午有11路段容易雍塞，部分地區可能有短暫陣雨，請用路人開燈注意車前狀況，保持行車安全距離。

    高公局表示，下午重點壅塞路段，包括國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等。

    今天上午國道壅塞路段主要是國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢。至於影響車流回堵的事故，凌晨3時58分，國3北向245.3公里處5輛小客車及1輛小貨車追撞，占用內線及中線車道，於清晨5時10分排除；上午9時32分，國1北向165.4公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，於9時45分排除，造成後方車流回堵1公里；上午11時9分，國3北向43.8公里處2輛小客車追撞，占用外線車道，於11時22分排除，造成後方車流回堵2公里。

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