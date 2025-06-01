台江國家公園新秘境 藍紫色花海夏日限定

台江國家公園七股國聖燈塔一帶的沙丘，長了一大片的蔓荊，目前正值花期。（圖由晁瑞光提供）

2025/06/01 13:08

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正值原生濱海植物─蔓荊的花期，位於台江國家公園七股國聖燈塔一帶的沙丘，長了一大片的蔓荊，綿延長達約100公尺，由於正值花期，藍紫色的花朵正盛開，格外引人注目，吸引不少攝影好手慕名造訪。

台南社大環境小組研究員晁瑞光表示，他利用端午連假到七股極西點國聖燈塔一帶進行海廢及海岸線退縮觀測，由於受去年颱風影響，國聖燈塔附近的步道被大量沙土掩埋，行走不易，一般遊客都只隨著步道走到極西點的位置，拍照打卡後即離去，而錯過了這夏日限定的藍紫色美麗花海。其實，只要再往燈塔上方沙丘走一段路，即可看到這秘境般的美景，真的很漂亮。

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晁瑞光說，過去，他造訪時也沒注意到這一整片的蔓荊這麼漂亮。這次因剛好是端午連假走訪，正值蔓荊花期，他才注意到它們的存在。當天，也有一些識途老馬的攝影好友前來拍照，一般人如果沒有走上來，是看不到這一片美景的。

他表示，蔓荊又稱海埔姜，屬於馬鞭草科，是現地護砂很好的原生濱海植物，夏日開藍紫色的花朵，尤其端午節前後是盛開期，加上前一陣子下雨，花開得十分飽滿，一整片往北綿延長達約100公尺，十分壯觀。

蔓荊藍紫色的花朵，十分漂亮。（圖由晁瑞光提供）

七股國聖燈塔一帶，夏日限定的藍紫色花海。（圖由晁瑞光提供）

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