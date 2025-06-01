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    高屏舊鐵橋波斯菊、向日葵美景 民眾拍照踩爛花田

    連嬰兒車都推進花田內拍照（左岸高屏溪協會提供）

    連嬰兒車都推進花田內拍照（左岸高屏溪協會提供）

    2025/06/01 12:48

    〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏溪舊鐵橋左岸的波斯菊、向日葵盛開，美麗的花田在端午節假期吸引了大批的民眾前往賞花拍照，但許多民眾直接踩進花田內，嚴重踩踏花朵破壞美景，縣長周春米也在臉書上呼籲別踩進花田，讓大家都能欣賞到最美的風景。

    高屏舊鐵橋美麗的花田是水利署第七河川分署管理的河濱公園，每年屏東左岸高屏溪協會在該處種植約一公頃餘的波斯菊、向日葵，每到開花時節，搭配舊鐵橋、日落、一片花海，成了最美麗的風景，總是吸引了大批民眾前往賞花。

    縣長周春米更在臉書上指出，這是期間限定的美景，屏東舊鐵橋波斯菊大爆發不是AI，就是那麼美！波斯菊夢幻花海美到像幅畫！因為屏東是宜居宜業的希望城市，四季皆有不同景致，繁花盛開，藍天白雲，鐵橋火車，怎麼拍都超美麗，請民眾把握機會，踏青賞花去，但也呼籲拍照時要注意，別踩進花田，讓大家都能欣賞到最美風景！

    端午節假期，美麗的風景果然吸引了大批的民眾前往觀賞拍照，但是大量的民眾走進花田內拍照，許多花朵被踩壞、踩爛，甚至還推嬰兒車、機車到花田內，相當的離譜，前進里長王泰益帶擴音喇叭廣播請大家不要進入花田內踩踏，不停的勸阻，但成效不彰，由於沒有罰則，只能請大家發揮公德心，而花季只剩下最後二週，賞花的民眾要把握最後的機會。

    高屏舊鐵橋波斯菊花海，民眾為拍照踩爛花田（左岸高屏溪協會提供）

    高屏舊鐵橋波斯菊花海，民眾為拍照踩爛花田（左岸高屏溪協會提供）

    高屏舊鐵橋波斯菊、向日葵美景，民眾拍照踩爛花田（左岸高屏溪協會提供）

    高屏舊鐵橋波斯菊、向日葵美景，民眾拍照踩爛花田（左岸高屏溪協會提供）

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