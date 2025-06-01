光星營區轉型 竹縣議員何智達爭取重劃區公有地蓋市場

新竹縣議員何智達爭取縣府把新豐鄉光星重劃區內，如圖1500坪的縣有地新建1棟多功能的傳統市場，嘉惠新豐鄉親。（記者黃美珠攝）

2025/06/01 12:49

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐鄉山崎地區擠滿全鄉5分之3人口，寸土寸金卻迄今沒有一座公有傳統市場，就連近年縣府大力推動的新農民市場也付之闕如。無黨籍縣議員何智達要求縣府，利用透過自辦市地重劃，由國防部光星營區轉型誕生的光星重劃區，縣府在重劃區內的1500坪公有地，參考國外的觀光市場，新建一棟結合縣府地產地銷政策的傳統市場，提供民眾日常買辦所需，也兼具觀光效益，優化新豐山崎的居住環境。

新竹縣長楊文科說，這個1500坪土地才剛交接過來給縣府，他們最近會召集相關單位討論如何使用，會把議員何智達的建議納入參考。

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何智達說，竹北市公所據說參考荷蘭鹿特丹1個倒U字型的「Markthal」市場也要蓋一個多功能的傳統市場。他覺得荷蘭這個市場很漂亮，光星重劃區面積夠大，如果也來蓋這類多功能性、漂亮一點的傳統市場，說不定也能成為地方上的1個觀光新亮點。

他自己則是在日本參觀過某個漁市場，裡面環境乾淨明亮、動線流暢，現場還設有美食區，很多人在裡面用餐，卻讓人不覺得自己是在市場內吃飯，沒有漁市場的腥臭味，這些縣府都可以參考著來做。

何智達說，光星營區能透過自辦市地重劃轉型，主要是當年跟新豐鄉公所交換坑子口靶場的射擊訓練用地，等於這個重劃區取之於新豐鄉，轉型後的光星重劃區也應該用之於新豐鄉。

何智達說，新豐目前人口逼近6萬，其中5分之3就住在大山崎地區。光星重劃區未來據說也要蓋好幾百戶的社會住宅，目前公園、運動設施就已經不足，也欠缺親子館，未來社宅還會再帶入更多的居住人口，光星重劃區內1500坪的縣府公有地，責無旁貸要預先為這些問題提供解套的方式，所以他希望縣府不要因為這1500坪在商業區內就將之標售掉。

另外他也說，新豐鄉還是農業鄉鎮，本就有很多小農，也有很多青農返鄉發展。這些小農因產量有限，無法進入批發市場販售，有些人只能直接挑了擔或推著車在馬路旁兜售。

縣府農業處一直在推動地產地銷政策，全縣也有新農民市場、農村小鋪、或是行動直銷站等提供小農銷售的管道，在別的鄉鎮都至少有2個，但新豐鄉只有1個農村小舖，就設在新庄子，反觀人口最多、需求最大的山崎地區沒有，他認為如果光星重劃區新建1個結合新農民市場在內的傳統市場，將有助新豐鄉的整體發展。

新竹縣光星重劃區原來是國防部的光星營區。（記者黃美珠攝）

新竹縣議員何智達認為，光星重劃區的誕生來自於新豐鄉，既然取之地方，就該用之於地方。（記者黃美珠攝）

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