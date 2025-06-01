嘉義咖啡節 回收咖啡渣送咖啡券

嘉義咖啡節去年也在嘉義舊監獄宿舍群舉行，吸引年輕人參與。（圖由嘉市工策會提供）

2025/06/01 12:23

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「2025嘉義咖啡節」將於6月7日、8日在嘉義舊監獄暨宿舍群登場，推出咖啡主題市集、音樂展演、手作DIY體驗等活動，其中「啡常環保計畫」民眾只要攜帶咖啡渣至活動現場參與回收，即有機會獲得星巴克咖啡買一送一券。

嘉市工商發展投資策進會表示，今年嘉義咖啡節的咖啡主題市集共匯集51家品牌參與，包括阿里山咖啡豆交流賽金獎莊園、老屋系咖啡廳「木商珈琲」、風格店家「黑白金咖啡茶屋」、「草侍咖啡」「里響咖啡」、「解圖咖啡」等，還有甜點、鹹食、生活選品，歡迎民眾來品味全台咖啡風格。

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為響應永續行動，今年活動推出「啡常環保計畫」，民眾只要攜帶咖啡渣至活動現場參與回收，即有機會獲得星巴克咖啡買一送一券。

活動也與「Rilink X 綠悠遊」合作推出四重電動機車租車優惠，包含現場折扣、LINE預約半價、打卡送折價券及集點換禮，鼓勵民眾探索嘉義使用低碳運具，實踐永續旅行的日常行動。

工策會表示，嘉義咖啡節活動時間為上午11點至晚上7點，現場推出「咖啡拍賣會」、「咖啡豆盲測大賽」及「咖啡拉花競賽」，讓咖啡迷不只品飲，更能互動、觀賞與收藏。此外，「集點換好禮」，只要消費滿百即可累積點數，集滿四點並完成問卷，即可兌換限定好禮，送完為止。

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