桃園市11人制足球場將-1！青埔足球場隨國中設校消失

中壢青埔足球場有11人制場地，因位於青園國中設校用地，在校舍工程開始後就不能使用。（教育局提供）

2025/06/01 12:16

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市青埔足球場將因青園國中設校而消失，議員陳美梅表示，除了青埔足球場，同為11人制的中路球場也位於學校用地，皆非永久性的訓練場地；教育局、體育局表示，青埔球場可使用至2027年，後續將利用籃足共用、善用橋下空間，補足桃園市足球場地量能。

陳美梅表示，青埔足球場是南桃園足球選手訓練的重要基地，近日青園國中設校訊息陸續展開，選手、家長憂心訓練場地消失，市府應有相關配套措施，避免選手面臨無處可訓練的窘境，除了青埔足球場，桃園其他足球場地也有位於學校用地的問題，市府應籌劃一個永久性的訓練場地。

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教育局長劉仲成表示，青埔足球場位於文小4用地，現在變更為文中用地，預計明年中完成用地取得，並興設青埔第2所國中，今年暑假將成立籌備處，土地取得後即可進行規劃設計，預計116學年度動工、119學年度招生，動工前會以最大彈性，保留給足球訓練使用，預計可使用到2027年7月。

教育局表示，桃園市3級足球隊共有國小2校、國中3校及高中2校，各隊人數約10到50人不等，除大園國際高中使用青埔足球場，其餘各校練習均以校內場地為主，青埔足球場距離設校工程動工還有2年，後續將與體育局、學校研商，評估移至雙連坡營區足球場的可行性。

市府盤點，桃園市現有3面11人制足球場、1面8人制足球場及5面5人制足球場，分別為中壢青埔足球場設有5人制足球場2面、8人制足球場及11人制足球場各1面，平鎮區雙連坡營區足球場設有11人制足球場及5人制足球場各1面，大漢溪多功能運動草皮公園設有5人制足球場1面，桃園區中路運動公園設有11人制足球場1面，龍潭國道3號橋下體育休閒園區設有5人制足球場1面，其中青埔足球場及中路足球場皆為學校用地。

體育局長許彥輝表示，台灣足球表現在5人、8人制的表現大於11人制，為提升足球運動及訓練量能，已規劃推動青埔籃足球場共用計畫，以及中路足球場優化為人工草皮、提升夜間照明等計畫，並爭取中央補助執行；另將辦理龍潭5人制球場照明改善，及桃園區橋下空間新增5人制場地等工程，確保民眾及選手運動、訓練不受影響。

中壢青埔足球場有11人制場地，因位於青園國中設校用地，在校舍工程開始後就不能使用。（教育局提供）

中壢青埔足球場有11人制場地，因位於青園國中設校用地，在校舍工程開始後就不能使用。（教育局提供）

中壢青埔足球場有11人制場地，因位於青園國中設校用地，在校舍工程開始後就不能使用。（教育局提供）

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