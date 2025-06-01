今年度二期水稻收入保險 即起開放投保到8月底

今年度水稻收入二期保險即起到8月底開放投保，農業部呼籲農民把握時間加入，讓收益獲得保障。（資料照）

2025/06/01 12:05

〔記者楊媛婷／台北報導〕極端氣候來臨，農業保險可更保障農民收益，農業部表示，今年度二期作水稻收入保險即起到8月31日開放投保，水稻收入保險分為基本型與加強型，基本型為全面納保，加強型保險則自今年起開放繳納公糧的農民投保。

農業部於2022年開辦水稻收入保險，自111年開辦迄113年2期作期間，因111年1期作稻熱病嚴重、112年2期作小犬颱風，及113年2期作山陀兒、凱米與康芮等颱風侵襲，累積已有12.6萬位農民獲理賠約24.1億元，藉由保險機制，協助農民分散種稻風險。

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農業部說明，水稻收入保險分為「基本型」及「加強型」，「基本型」保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，由農業部提供全額補助；為配合農業天然災害救助辦法調整稻米救助額度，今年起提高基本型保險理賠金額，與稻米救助額度一致，當各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃理賠金額由1.8萬元提高至2萬元，另為簡化投保作業，今年起農民於（補）申報種稻作業時，填繳申報種稻書表即完成基本型保險投保作業，無須另行填報要保書。

「加強型」保險是鄉鎮產量減產超過10%（2期作）以上就啟動理賠，農業部強調，配合糧食產業全面升級計畫，保障所有稻農因天災或其他事故致產量減損損失，今年起放寬繳售公糧者亦得投保。另農業部補助保費50%，部分縣市政府亦加碼補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

農業部進一步說明，加強型保險區分為一般及優質加強型，其中優質加強型限「契作集團產區營運主體」，或取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證者加保，今年提高「優質加強型」保險目標價，較113年度同期作每公斤提高3.98元。

為保障實際耕作者權益，水稻收入保險為實際從事稻作生產者始可投保，為簡化其投保作業程序，如果不是土地所有權人，無法取得租約下，以本人切結方式即可辦理投保。

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