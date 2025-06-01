郵輪散客求償更有保障！交通部定型化契約草案曝光

郵輪「地中海榮耀號」去年12月故障滯留日本沖繩那霸。圖為期間停泊沖繩若狹碼頭場景。（資料照）

2025/06/01 12:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕郵輪旅遊風氣興盛，交通部針對旅行社訂有定型化契約規範，保障團體旅客權益，卻不適用於自購船票個別旅客。交通部針對散客訂定型化契約並預告草案，郵輪公司若因維修等可歸責原因變更航程，旅客得請求至少2倍差額賠償，航程延誤得按日求償；若航程取消，郵輪公司除了退費還要賠償旅客，越晚通知賠越多，最高賠100％船票費用。

郵輪「歌詩達莎倫娜號」今年4月基隆－日本行程，因維修問題滯留日本，並致後面1班航程取消，2航班約6000多人受影響。去年12月「地中海榮耀號」也是相同情況，2航班約4000人受影響，交通部還協調航空公司放大機型疏運旅客返台。

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郵輪旅遊行程取消及異動，涉及賠償等消費爭議。過去僅觀光署訂定的「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，適用於團體旅客權益保障。航港局現著手訂定「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」，主要適用於個別旅客。

據航港局預告的「郵輪船票交易定型化契約應記載及不得記載事項」草案，有19點應記載事項，6點不得記載事項。大致可分為「可歸責於郵輪公司」及「不可歸責於郵輪公司」的契約變更。

航港局說明，「可歸責於郵輪公司」方面，例如郵輪公司如因維修檢查而變更航程，應提出差額計算說明，旅客得請求至少2倍差額的賠償金額。若航程延誤致旅客時間浪費，5小時以上未滿1日者，以1日計算，旅客得按日請求賠償，每日賠償金額以船票費用除以搭乘日數計算。

導致航程取消的話，郵輪公司除要退還旅客已支付的船票費用，另需給予賠償，越晚通知賠越多。最低賠償級距，是航程前41天以上通知取消者，賠船票費用5％；最高賠償級距，是航程當天通知取消者，賠船票費用100％。

「不可歸責於郵輪公司」方面，指郵輪因不可抗力因素而變更航程，例如天災等。郵輪公司若因此增加成本，不得向旅客加收費用；若縮短航程則要退費，例如船舶取消靠港而未支出港埠費用，郵輪公司應提出計算說明給退還旅客。

出發前取消航程的話，除郵輪公司已支付而無法退還的行政規費或代辦費用外，其餘費用應退還旅客。退費作業時間以6個月為限，必要最多延長3個月，但延長原因及期間，郵輪公司應即時告知旅客。

航港局航務組科長杜文允表示，草案未來上路後，消費者、郵輪公司及受委託代售的我國籍旅行業應依循適用，以維護消費者權益。草案6月2日完成預告後，將報至行政院，行政院消保處指出，屆時將邀產官學界開審查會討論及修改，完畢後報院核定，再由交通部發布上路。

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