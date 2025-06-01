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    珊瑚移植工作坊招募25名具進階潛水證志工 6/2中午開放報名

    培訓志工將欲移植的珊瑚固定在基座上。（記者羅國嘉攝）

    培訓志工將欲移植的珊瑚固定在基座上。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/01 12:02

    〔記者羅國嘉／新北報導〕為守護海洋資源並推動永續生態教育，新北市政府漁業及漁港事業管理處與國立台灣海洋大學合作，將於6月21日舉行「卯澳灣珊瑚移植工作坊」課程，2日中午12時30分開放報名報名至額滿止。此次限量招募25名具備進階潛水證照的志工夥伴，課程全程免費，主辦單位也會提供氧氣瓶1支、浮力背心（BCD）、調節器及配重。

    漁業處長簡明雄表示，為促進海洋生態永續，與國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所合作，於新北市海洋資源復育園區成立珊瑚復育基地，至今已成功培育超過2160株珊瑚。團隊並持續於卯澳灣海域進行環境評估，目前已選定3處適合移植的區域。去年也有許多志工與復育團隊共同參與移植工作，以積極行動來維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源。

    海洋大學復育團隊指出，面對全球氣候變遷與海洋環境惡化，珊瑚復育成為重要任務。今年將再次招募25名具備進階開放水域潛水員（Advanced Open Water Diver）以上程度證照、潛水使用過30支氣瓶（近半年內潛水使用過2支以上）、具備水中作業應變能力（可以理解手勢溝通）和擁有實際水中導航與水中操作器具經驗。將園區中由5至6公分成長至10至20公分的珊瑚苗，移植至卯澳灣天然海域。課程免費參加，主辦單位將提供所需氧氣瓶、浮力背心、調節器及配重裝備。

    漁業處表示，珊瑚礁為全球生物多樣性最高的海洋生態系之一，新北長年推動「海洋造林」政策，結合教育與志工行動，積極復育珊瑚並建立示範區。此次除工作坊課程外，也將於7月推出「珊瑚小學堂」。

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