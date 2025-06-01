澎湖龍門安良廟送王籌備委員會成立 蘇文鈞出任主委

湖西龍門安良廟楊朱張三府千歲，將創下四度送王、請王歷史。（蘇文鈞提供）

2025/06/01 11:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擁有300多年歷史的澎湖縣湖西鄉龍門村安良廟，李府王爺聖誕前夕，成立恭送代天巡狩楊朱張3府千歲回天繳旨籌備委員會，並進行主任委員、副主任委員選舉，主任委員由委員間推選產生，由蘇文鈞以「眾望所歸」之姿，高票當選籌備會主任委員，2位副主任委員則由林志寬、蘇瑋揚獲選，而總幹事一職則由蘇文鈞指派楊昭武擔任。

澎湖縣湖西鄉龍門村安良廟始建於清康熙51年，雍正11年重修時命名為聖真殿，祀李、伍、黑三恩主，同治8年又重修，光緒34年重修至今改名安良廟，迄今300多年，並自1950年起，多次送、請王皆為楊朱張3府千歲，供奉長達70多年，也創下全國廟宇史的紀錄。

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分為第1次1950年請王、1967年送王、第2次1968年請王、1979年送王、第3次1980年請王、2001年送王、第4次2002年請王，並擇於2028年送王，期間送、請都是楊朱張3府千歲，因長期駐蹕傳出神威顯赫的故事，當年823砲戰爆發時，澎湖徵調子弟其他村里死傷慘重，但龍門參戰子弟全數平安返鄉，更添神秘傳奇色彩。

籌備會主任委員蘇文鈞表示，同為楊朱張3府千歲4度迎、送，乃是宗教界一大盛事，百年難遇，佈施功德殊勝無倫比；望在籍或旅台龍門民眾展現大團結齊心一力，有錢出錢有力出力，共同成就此盛事，期望龍門人的力量慢慢集結凝聚，讓外界刮目相看。

湖西龍門安良廟送王籌備委員會主委，由蘇文鈞（右）高票當選。（蘇文鈞提供）

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