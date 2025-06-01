端午連假收假！蘇花路廊北上 中午後現車潮

端午連續假期收假，公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心預測今天中午過後，崇德地區北返車潮逐漸增加，新城警分局進行交通疏導工作。 （新城警分局提供）

2025/06/01 11:45

〔記者王錦義／花蓮報導〕端午連續假期收假，公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心預測今天中午過後，崇德地區北返車潮逐漸增加，預估今日北上車流量將近8500輛，蘇花路廊沿線北上車多時段預估在12到下午4點，目前蘇花路廊全線順暢。

公路局東區養護工程分局指出，截至上午10點，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向車流量為1100輛、花蓮往宜蘭北向為1671輛；在旅行時間方面，於上午10點蘇澳至崇德經蘇花改路段，南下旅行時間約73分，北上旅行時間約73分；提醒用路人，行車前請詳加確認車況再上路，切勿疲勞駕駛。

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公路局東工分局指出，昨日為端午連續假期第二天，蘇花路廊整體車流順暢，宜蘭往花蓮南下交通量全日共5397輛，花蓮往宜蘭北上則有5814輛；蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線作為車輛疏導路線，請往返花蓮到蘇澳長途旅次用路人行駛蘇花改，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

花蓮新城警分局指出，因應連假全面啟動交通疏導勤務，針對轄內各大風景區及重要路段編排固定崗哨並實施機動巡邏，加強車流監控與疏導，確保道路順暢。提醒用路人，出發前可透過「警廣」或「幸福公路App」掌握即時路況，避開尖峰時段與易塞路段，同時呼籲用路人配合員警指揮，勿雙黃線超車、疲勞駕駛或酒後上路。

端午連續假期收假，公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心預測今天中午過後，崇德地區北返車潮逐漸增加，新城警分局進行交通疏導工作。 （新城警分局提供）

端午連續假期收假，公路局東區養護工程分局交通管理及控制中心預測今天中午過後，崇德地區北返車潮逐漸增加，新城警分局進行交通疏導工作。 （新城警分局提供）

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