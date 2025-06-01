乾旱影響延後上市 澎湖特產白膜花生量少價揚

澎湖特產白膜花生，今年首採產量減少價格上揚。（記者劉禹慶攝）

2025/06/01 11:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼白膜花生遠近馳名，每年國曆5至6月份為採收期，但今年受到乾旱影響，水量不足採收期延後，直至今天才展開首採。由於天候影響產量減少，價格也隨之攀升，每台斤售價由250元小漲至270元左右。

今年受到乾旱影響，降雨量極低，導致許多農田無水可灌溉，土質乾硬使得花生藤無法入土結果，造成白膜花生出現空砲彈情況，西嶼竹灣白膜花生今日首採，售價因此略增，從每台斤250元小漲20元至270元。

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由於白膜花生是澎湖重要農作物，因早熟為第1期收成，帶殼蒸煮口感香甜綿密，保有花生原有的營養與風味，冷凍、熱食均宜，要產於西嶼鄉與湖西鄉，每年於冬季播種，夏季收成。白膜花生為純手工栽種、施肥、採摘，並未大規模種植，因此每年數量不多，價格也看漲，近年來蟲害、天候、甚至野鴿肆虐等問題，都是造成產量減產、價格看漲的原因。

因為白膜花生主要播種期在冬季，首當其衝是東北季風的威脅。澎湖農民為抵擋東北季風的侵襲，將花生種植在石墻防風的農田，以防強風的摧殘，使其得以成長茁壯，形成菜宅觀光景點。今年天候狀況不佳，又傳出播種之初野鴿肆虐，讓農民無語問蒼天，但一般而言鴿子的嘴喙無法深入埋在地底的花生種子，是否是深度不足，還是有其他原因，都是造成今年白膜花生產量減少原因。

西嶼竹灣農戶首採白膜花生，受天候因素影響延後採收。（記者劉禹慶攝）

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