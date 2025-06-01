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    彰化人看電影只能跑台中 網曝北彰化戲院關門真相

    彰化大戲院於2022年結束營業。（資料照）

    彰化大戲院於2022年結束營業。（資料照）

    2025/06/01 11:33

    〔記者湯世名／彰化報導〕北彰化兩大戲院龍頭彰化大戲院與台灣大戲院先後結束營業後，彰化縣僅剩南彰化的員林大戲院，北彰化民眾要看電影都得要往台中跑，今天有彰化市民PO文指出，他無意間獲悉台灣大戲院老闆因故未經營的原因，上千網友按讚並留言說，聽說是員工不好找，或消防法規未通過等原因歇業；台中市電影院人口有一半都是彰化來的。不過也有人認為與網路串流平台興起收視習慣改變有關。

    彰化市中正路彰化大戲院與台灣大戲院是北彰化兩大電影龍頭，南彰化則有員林大戲院撐場，3大戲院並稱彰化縣三巨頭。台灣、彰化兩戲院均播映首輪院線片，且票價比台中市首輪院線片還要便宜許多，是彰化縣學生族多年來看電影的首選，不過受疫情影響，兩大戲院曾於2020年4月27日暫停營運。後來疫情趨緩，彰化大戲院率先於2020年7月重新營業，台灣大戲院則在睽違9個多月後，於2021年2月恢復營業。不過2022年1月彰化大戲院又在臉書官網張貼結束營業訊息，2023年12月台灣大戲院也跟進歇業；自此北彰化已無電影院。

    有網友說，中友百貨彰化店改好後應該會有影城；也有網友說，彰化的戲院不會經營，戲院軟硬體不改善，就等著被市場淘汰；北彰化沒有電影院好像也沒差，因為台中市就在隔壁，且台中首輪電影院軟硬體都上乘，雖然票價較高，但還是寧願跑台中；有網友提出正解說，彰化戲院不賺錢，且大家都往台中跑，難怪彰化的戲院會收起來。

    台灣大戲院於2023年12月1日起歇業。（資料照）

    台灣大戲院於2023年12月1日起歇業。（資料照）

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