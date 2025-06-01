結構安全有疑慮？竹市關埔慈雲空橋完工等明年 議員要求說清楚

新竹市慈雲空橋工程去年7月開工，原定年底完工，但市府又改口將延至明年中。（市府提供）

2025/06/01 11:46

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年7月動工的新竹市東區關埔社區首座跨慈雲路、埔頂三路「慈雲空橋」原定今年底完工，市議員劉崇顯說，雖然市府以空橋因結構安全需確認，將延至明年中完工，不過，目前空橋連本體都還沒蓋起來，也讓不少民眾質疑究竟有那些安全問題？他認為，市府應仔細說明向民眾釋疑；市府說明，因得標廠商對上部結構設計提出疑義，已啟動第三方單位協助審查。

新竹市政府規劃在關埔地區興建12座空橋，歷經多次流標後，首座市府自建於慈雲路、埔頂三路的「慈雲空橋」於去年7月正式開工，原預計年底完工，但日前市府改口將延至明年中。

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工務處表示，預定竣工日為12月19日，為確保結構安全，市府啟動第三方公正單位協助審查，考量後續變更設計、驗收、缺失改正，預計明年中啟用。目前配合表定竣工日期管控進度，一旦變更程序完成後，會再修正將竣工及啟用日期。

劉崇顯指出，附近居民對此震驚又擔心，因為橋體根本都還沒蓋起來，目前僅是向下挖地基，到底哪部分造成結構安全疑慮，讓居民憂心。

市府工務處長陳明錚指出，目前變更設計主要是因為廠商得標後，對於空橋下部結構雖未有疑義，但看完圖面後對上部結構提出疑義，提出後也由設計單位回覆，在兩邊僵持不下的情況下，就提到公會做結構外審，由第三方單位來做最後確認。

陳明錚說，這主要是空橋原設計有採兩片鋼板設計，但因鋼板距離等導致廠商施作空間受限，再加上外審委員可以要求設計單位，直接現場操作設計模型，以確認每個桿件應力等，因此還需確認施作方式與細節。

陳明錚說，廠商要訂鋼構時，包含原料、尺寸等都會不一樣，必須等到最後定案。由於審查時間大概需要3個月，預計明年2月就會完工，再加上驗收等項目，啟用時間才會落在明年中。

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