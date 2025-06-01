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    南十字星正值最佳觀賞期 天文專家授觀賞攻略

    安平港南堤紅色燈塔的左邊，呈直立菱形的南十字星。（圖由周銀王提供）

    安平港南堤紅色燈塔的左邊，呈直立菱形的南十字星。（圖由周銀王提供）

    2025/06/01 11:32

    〔記者蔡文居／台南報導〕許多天文迷夢寐以求的南半球指標星座—南十字星，目前在台灣正是最佳觀賞季節，其中在嘉南平原，因台南位處台灣的極西點，觀賞南十字星十分便利。台南市天文協會榮譽理事長周銀王表示，目前在日落後，在安平或七股海邊往南，仰角只約5度（幾乎是平視），只要天氣晴朗、低空無雲，即可看到呈直立菱形的南十字星。

    周銀王說，要看南十字星，緯度愈低愈容易看到，墾丁是天文迷所熟悉的觀測地點，但在他其地方也看得到，只是越往北方，越不容易看，他就曾在合歡山看過，但先決條件必須天氣很好；而在台南，以安平漁港北堤、漁光島及七股海堤等3地是最佳觀賞地點，民眾可在欣賞夕陽之後，接著觀賞南十字星。

    周銀王表示，以安平漁港北堤為例，這時候民眾可在晚上7點半左右，約天剛暗的時候，站在北堤綠色燈塔往南看，約在南堤紅色燈塔的左邊，即可看南十字星呈現直立，而且肉眼即可看到。到6月中下旬，會逐漸往右傾斜，到7月中旬左右，大概就完全看不到了。

    他表示，南半球的紐西蘭、澳洲國旗上的星星就是南十字星座。其主要由上、下、左、右位置的南十字一、二、三、四等4顆星星組成，為南半球尋找南極點的重要指標，就像北半球利用北斗七星找出北極星一樣。

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