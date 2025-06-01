等到你退伍！虐死貓還上傳影片 新北動保處營門逮人救回1貓1狗

新北市林姓軍人涉嫌虐待寵物貓致死，還散步虐貓影片，新北市動保處已函送偵辦，另緊急安置在林嫌住處救出的貓咪。（新北市動保處提供）

2025/06/01 11:33

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〔記者羅國嘉／新北報導〕社群平台日前瘋傳一起疑似以殘暴手段虐殺寵物貓案件，新北市動物保護防疫處獲報，最後趁擔任軍職的林姓犯嫌退伍之際守在部隊營區大門，等犯嫌離營後帶人到案說明，林嫌坦承影片中虐貓行為確實是其所為，也是他散播虐貓影片，其施虐、散播影片行為已違反動保法，涉及刑責，已函送地檢署偵辦。

新北市動保處得知網路上流傳這段虐貓影片後，先會同樹林警分局二度查訪犯嫌住所，都無人應門，後來經「台灣NOE行動組織」提供訊息，才得知犯嫌疑為現役軍人，聯繫板橋憲兵隊後，最後趁林嫌退伍，在營區大門將人帶回。

新北市動保處長楊淑方指出，行為人具軍人身分，調查過程中涉及軍事機關協助事項，樹林分局數度聯繫部隊，由於林嫌即日退伍，最終於營區外面順利帶回偵辦。

楊淑方表示，社群平台Dcard上標題「內有虐貓影片請協助」文章，內容舉稱林嫌疑多次掐頸等方式讓貓致死等相關事證，林嫌承認為其所為，將該影片上傳到IG帳號供追蹤者觀賞，辯稱因貓咪咬家裡木櫃，造成屋內物品毀損，要制止牠時，被貓爪抓傷，一時情緒失控，才會有虐貓舉動，上傳影片純粹是要記錄跟貓咪生活狀況。影片提到貓咪已死亡，但犯嫌辯稱在今年2月時因車禍撞擊死亡，非他虐傷致死，屍體已交由動物醫院協助處理。

楊淑方指出，為確認犯嫌家中飼養動物狀況，動保處與樹林分局三多派出所在犯嫌同意下，前往其家中詳查，其尚飼養1隻美國短毛貓，為避免被施暴，已沒入帶回安置，另家人也飼養1隻馬爾濟斯，經溝通後同意連同犬隻送交動保處收容。

楊淑方說，林嫌施虐行為已觸犯動保法第6條任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，並依據同法第25條，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上、200萬元以下罰金，涉及刑責部分將由司法機關依法偵辦；另散布虐帶影片，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。

動保處表示，對於任何涉嫌違反動物保護法案件，都以「零容忍」原則依法處理，並將持續與警察機關通力合作，追查事證，還原真相，保障動物基本生命權。也呼籲市民，如發現動物受虐情事，應即通報1999市政專線或撥打1959，或可使用「新北市動保即時通」App平台，共同守護動物福祉。

新北市林姓軍人涉嫌虐待寵物貓致死，還散步虐貓影片，被樹林警分局偵查隊帶回製作筆錄。（新北市動保處提供）

動物保護防疫處與警方前往部隊等犯嫌離營後，帶同嫌疑到案說明，並將家中的狗一併帶回安置。（新北市動保處提供）

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