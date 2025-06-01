新北打造在地就學大聯盟 高中職發展特色課程

安康高中開設「彈無虛發」課程，引導學生理解數學概念。（圖由教育局提供）

2025/06/01 11:21

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市教育局2022年起推動「高級中等學校在地就學大聯盟計畫」，每年投入超過5000萬元經費，支持高中職發展特色課程，包括近年熱門的人工智慧、無人機、新媒體等課程，並鏈結大專校院資源，向下扎根國中小，強化學生適性發展，目前新北市國中升高中在地就學率已從7成提升至8成。

新北市教育局長張明文指出，在地就學大聯盟計畫整合新北市高中職學校，以課程主題成立特色發展工作圈，透過大學合作、跨校共學與體驗活動等，打造區域學習共同體。

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其中，新北高中擔任「資訊科學」主題總召學校，與三民高中、泰山高中、秀峰高中、竹圍高中及丹鳳高中共組策略聯盟，攜手淡江、銘傳、華梵、台灣科技大學等，推動「大數據」、「人工智慧」、「無人機」與「半導體」課程。新北高中學生曾蕾嫻分享，參與後了解自己對科技領域的興趣與專長優勢，立志未來在相關領域深造。

此外，明德高中以「自然探究與實作」為主題辦理「明德盃」國中自然探究競賽，向下扎根科學教育。明德高中國中部學生黃海洺說，參賽過程從設計實驗到撰寫報告，全靠自主與自律完成，具有挑戰性，帶來學習上的成就感。

安康高中發展AI、FRC機器人、環境美學與自然公民探究等跨域課程，引導國中小學生參與科技與社會議題探索。福和國中呂姓學生說，參與FRC機器人課程學會電子零件與應用知識，對將來進入技藝班有幫助；達觀國中小學生提到，老師透過彈珠台引導數學概念，讓原本難懂的課程內容變得有趣、更容易吸收。

三民高中聚焦新媒體教育，與蘆洲國中及鷺江國中開設社團與雙語營隊，包含Podcast製作、燈光音響及媒體素養講座，強化學生表達與溝通能力。三民高中國中部學生林育賢表示，透過實作活動學習運用新媒體，增強自我表達與創作信心。

新北高中帶領學生參觀半導體實驗室。（圖由教育局提供）

三民高中開設新媒體課程，培訓學生運用手機及拍攝器材，創作雙語影片。（圖由教育局提供）

安康高中開設FRC機器人實作課程，引導國中小學生參與科技與社會議題探索。（圖由教育局提供）

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