未來1週中南部留意大雨 台北明上看36度高溫

未來一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

2025/06/01 11:09

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（1日）各地有午後雷陣雨，尤其南部山區將有較強雷陣雨發生，請民眾留意。中央氣象署預報，未來1週中南部降雨機率高，留意陣雨、雷雨、強降雨；北台灣明晚開始也有雨，並於週三轉涼；週五各地稍微回溫。今明兩天北部、宜蘭溫度較高，台北明天有36度高溫機會；台東請留意焚風。

氣象署預報員陳姵安指出，今天各地多雲到晴，但雲量將漸漸增加。受西南風夾帶水氣影響，南台灣首當其衝，南部、東南部陣雨及雷雨，其中中部山區、南部地區局部大雨，南部山區午後會發展較強雷陣雨；其他地區將有午後雷陣雨。

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週一（2日）以西南風為主，水氣較今天略少。中南部有陣雨或雷雨，午後山區雷陣雨，尤其中部山區及南部地區有局部大雨機會。

週二至週四（3至5日）受滯留鋒面影響，各地天氣不穩，有短延時強降雨，西半部及其他山區留意局部大雨；週四北部轉為陣雨型態為主，南部仍有雷雨。

週五至週六（6至7日）鋒面遠離台灣，但台灣附近偏南風或西南風，水氣仍偏多，東部、南部局部雨，各地午後雷陣雨。

溫度方面，今天西半部高溫普遍可達33、34度。今明兩天受西南風影響，北部、宜蘭溫度較高，大台北盆地容易出現沉降效應，明天有36度機會；東南部可能有焚風，不過因為水氣雲量多，高溫落在32至33度。

週二至週四高溫不明顯，北部週三開始受東北風影響轉涼，中南部高溫約28度左右。週五至週六水氣偏多，各地多雲，高溫回升不顯著，約落在32至33度。

未來一週溫度趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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