八卦山大佛換新裝出爐！ 第1名竟然是逛夜市的佛系潮佛

星空披風、大佛坐蓮台現身夜市，小孩拜佛、大人買素食，融合煙火人間與佛系精神，奪下人氣冠軍。（圖縣府提供）

2025/06/01 11:10

〔記者張聰秋／彰化報導〕八卦山大佛不再只是莊嚴肅穆的精神地標，也可以很「佛系」！彰化縣政府為迎接「2025台灣設計展」，舉辦「大佛換新裝」創意徵件票選活動，從逾400件作品中選出前10名，「佛系逛夜市」奪得第1名，以星空披風包裹的大佛靜坐夜市蓮花台上，邊發光邊發慈悲，融合庶民生活與信仰想像，風格吸睛，人氣高居榜首。

設計者陳佳琪以夜市場景作為創作靈感，結合燈籠、素食、祈願等意象，讓人重新思考大佛與庶民日常的距離。第2名由蔡津美的「未來星際之祖・光輪大佛」奪下，畫面展現大佛坐在高樓之上，背景為充滿科技感的未來都市，天空有如電路般閃耀，極具視覺衝擊。第3名的蔡忻嚴作品「愛與和平」，則讓大佛換上彩虹服裝，傳遞多元共融與平等理念。

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風格百出的作品中，第7名的「潮起佛生」讓大佛穿上Supreme、LV、Nike等潮牌聯名服飾，坐落在時尚潮店，象徵信仰與流行交錯的當代語境；而第8名「大力水手佛」則化身穿著水手服的大佛，傳達慈悲如海、智慧無邊。

縣府新聞處指出，這次活動吸引學生、長者、設計師與素人踴躍投稿，作品風格涵蓋傳統、未來、趣味與在地元素，充分展現彰化民眾的創意能量。活動總票數突破2萬4,000票，分為初選與決選兩階段，人氣前10名除前三名分別獲得7-11禮券1萬元、8千元與5千元外，第4至第10名也可獲得2千元禮券，並另有30位投票民眾中獎。得獎作品可上活動官網查詢。

大佛高坐未來城市霓虹平台，背景滿是飛行載具與科技光點，宛如科幻片場景，展現未來感十足的神佛想像。（圖縣府提供）

彩虹袈裟披身的大佛象徵包容與多元，坐在山林之中傳遞平等與愛，畫面柔和溫暖，獲得第三名。（圖縣府提供）

LV外套、Supreme T恤、Nike球鞋上身，潮流大佛坐在時尚潮店，象徵現代信仰與流行文化的結合。（圖縣府提供）

穿上海軍風制服的大佛變身「水手佛」，詮釋佛法如海、慈悲如舟，融合幽默與智慧的創意之作。（圖縣府提供）

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