獨家》新莊海砂屋天花板突崩塌！石塊砸傷兩學童緊急送醫

位於新莊中港里的民宅天花板突然崩塌，導致兩名小朋友被砸傷。（民眾提供）

2025/06/01 10:53

〔記者陳奕劭／新北報導〕位於新北市新莊區中港里一戶民宅，昨天（31日）晚上突然天花板崩塌，導致家中13歲男童、11歲女童遭石塊砸傷，緊急送醫治療。民眾指出，該戶民宅是海砂屋，繼續居住有危及生命安全之虞，希望加速都更進度。

對此，市府工務局回應，目前已協助屋主確認屋況，都更案已於去年通過，市府將加速核定並協助社區重建。城鄉局回應，將加速都更進度。

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民眾向本報爆料，指出新莊區幸福路民宅是海砂屋，昨天民宅天花板突然崩落，導致13歲男國一生（背部右小腿、擦挫傷）、11歲女小五生（頭部血腫、左腳踝擦挫傷）遭砸傷後，緊急送醫治療，目前意識清醒。

民眾指出，天花板材質是混凝土石塊，意外發生後造成當地居民人心惶惶。他們所居住的新莊區中港里有多處海砂屋，目前正在等待都更，希望可以加速社區都更進度。

中港里里長高中傑證實確有此事，但不方便透露個資。他說，如今已造成民宅天花板掉落意外，若當時運氣不佳恐危及學童生命安全。

市府工務局回應，第一時間已與新北土木技師現場關切，協助屋主確認屋況並提供建議，都更案已於去年大會審議通過，市府將加速核定並協助社區重建作業。

民眾指出，天花板是材質是石塊混凝土，意外發生後導致住戶人心惶惶。（民眾提供）

新莊海砂屋天花板破一大洞，居民人心惶惶。（民眾提供）

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