新北萬金杜鵑攝影展6/4開展 首日觀展贈樹苗

新北市農業局6月4日至13日於新北市政府一樓北二門走廊舉辦「2025新北市萬金杜鵑攝影展」。（農業局提供）

2025/06/01 10:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕先前新北市政府農業局舉辦「萬金杜鵑攝影比賽」，徵集來自全台攝影好手的作品，並將於6月4日至13日在新北市政府一樓北二門走廊舉辦免費看「萬金杜鵑攝影展」，展出16件獲獎作品。活動首日同步舉辦「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，現場將免費發送100株台灣原生種「烏來杜鵑」花苗及50株喬木樹苗。

農業局長諶錫輝表示，為展現杜鵑花之美，於4月1日辦理攝影比賽，廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，將於6月4日在市府1樓展出獲獎作品；另外，活動首日同步舉辦「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，現場將免費發送100株台灣原生種「烏來杜鵑」花苗及50株喬木樹苗。

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諶錫輝說明，凡於現場註冊「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」網站會員，即可領取樹苗。該網站除提供免費苗木外，也整合8縣市植樹地圖，介紹各縣市的適種環境；同時可透過網站提供免費苗木及媒合公有土地。此外，也鼓勵民眾將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，並下載專屬參與證書，留下行動足跡。

諶錫輝表示，新北推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，透過計畫型植樹，促進環境生態健康，也落實聯合國永續發展目標（SDGs），此外，新北將於2026年底完成種下30萬棵苗木；而此次攝影展與贈苗活動不僅紀錄杜鵑的繽紛姿態，更讓永續理念深入民眾日常，透過每一棵種下的樹，為地球種下希望。

萬金杜鵑攝影展6月4日開展，開展首日送樹苗。（農業局提供）

萬金杜鵑攝影展將展出16件獲獎作品。（農業局提供）

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