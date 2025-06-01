為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北萬金杜鵑攝影展6/4開展 首日觀展贈樹苗

    新北市農業局6月4日至13日於新北市政府一樓北二門走廊舉辦「2025新北市萬金杜鵑攝影展」。（農業局提供）

    新北市農業局6月4日至13日於新北市政府一樓北二門走廊舉辦「2025新北市萬金杜鵑攝影展」。（農業局提供）

    2025/06/01 10:44

    〔記者羅國嘉／新北報導〕先前新北市政府農業局舉辦「萬金杜鵑攝影比賽」，徵集來自全台攝影好手的作品，並將於6月4日至13日在新北市政府一樓北二門走廊舉辦免費看「萬金杜鵑攝影展」，展出16件獲獎作品。活動首日同步舉辦「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，現場將免費發送100株台灣原生種「烏來杜鵑」花苗及50株喬木樹苗。

    農業局長諶錫輝表示，為展現杜鵑花之美，於4月1日辦理攝影比賽，廣邀各界攝影愛好者，在城市街道、巷弄中捕捉杜鵑花的蹤跡，將於6月4日在市府1樓展出獲獎作品；另外，活動首日同步舉辦「映光杜鵑．綠蔭新生」贈苗活動，現場將免費發送100株台灣原生種「烏來杜鵑」花苗及50株喬木樹苗。

    諶錫輝說明，凡於現場註冊「為地球種下一棵樹─百萬人種百萬樹」網站會員，即可領取樹苗。該網站除提供免費苗木外，也整合8縣市植樹地圖，介紹各縣市的適種環境；同時可透過網站提供免費苗木及媒合公有土地。此外，也鼓勵民眾將種植成果拍照上傳至「我的樹苗日記」，並下載專屬參與證書，留下行動足跡。

    諶錫輝表示，新北推動「三生永續」政策，從生產、生活、生態推動永續農業，透過計畫型植樹，促進環境生態健康，也落實聯合國永續發展目標（SDGs），此外，新北將於2026年底完成種下30萬棵苗木；而此次攝影展與贈苗活動不僅紀錄杜鵑的繽紛姿態，更讓永續理念深入民眾日常，透過每一棵種下的樹，為地球種下希望。

    萬金杜鵑攝影展6月4日開展，開展首日送樹苗。（農業局提供）

    萬金杜鵑攝影展6月4日開展，開展首日送樹苗。（農業局提供）

    萬金杜鵑攝影展將展出16件獲獎作品。（農業局提供）

    萬金杜鵑攝影展將展出16件獲獎作品。（農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播