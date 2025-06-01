高溫來襲！北市啟動戶外作業稽查 雇主未落實重罰30萬

勞動局表示，若雇主未落實相關防護措施，導致勞工發生熱疾病，將依《職業安全衛生法》處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰。（示意圖，資料照）

2025/06/01 10:38

〔記者劉詠韻／台北報導〕炎夏將至，全台各地拉起高溫警報，為預防勞工出現熱中暑等職業災害，台北市勞動檢查處即日起將啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，針對高風險行業加強查核，若雇主未落實相關防護措施，將依法處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

台北市勞動局指出，從營造工地、外送物流、吊籠高空作業，到舉牌、園藝、道路維修等，許多戶外工作者長時間曝曬在陽光下，是熱疾病的高風險族群。對此，勞檢處將持續加強稽查作業環境是否設有遮蔭與通風、提供足量的飲用水或鹽水，以及雇主是否依據氣溫調整工作時間與強度，並注意勞工作業前與作業中的身體狀況，另檢視事業單位是否有落實教育宣導、健康管理、應變處理機制等必要配套。

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勞動局表示，夏季不僅熱危害風險高，感電、墜落等其他職業災害也有增加趨勢，盼各事業單位全面提高警覺、落實安全管理；若雇主未落實相關防護措施，導致勞工發生熱疾病，將依《職業安全衛生法》處以3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若經限期通知改善後仍未改善者，則將再罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

勞動局提醒雇主，應參照勞動部於2023年6月修訂的《高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引》，妥善規劃防暑措施，同時可多加利用「高氣溫戶外作業熱危害預防行動資訊網」，透過即時氣象數據掌握現場熱指數，系統亦會提供對應的管理建議、急救方式與鄰近醫療機構資訊，協助第一線主管與勞工及時應對。

台北市勞動檢查處即日起將啟動「高氣溫戶外作業宣導及勞動檢查」專案，針對高風險行業加強查核。（台北市勞動局提供）

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