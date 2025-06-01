北市星雲大廈完成污水接管 百餘戶終於擺脫抽水肥

位於台北市大安區新生南路三段的星雲大廈，終於在4月完成污水下水道接管，擺脫抽水肥的困擾。（台北市衛工處提供）

2025/06/01 10:42

〔記者何玉華／台北報導〕台北市門牌戶數接管普及率截至今年4月已超過8成，但精華區仍有部分因建物老舊或缺乏施工空間的社區難以執行；其中，位於大安區新生南路3段的星雲大廈，因地下室為全開挖型態缺乏施工空間，且污水排放口的巷弄內埋有特高壓電纜及電信光纖等重要民生管線，遲遲難以納管，衛生下水道工程處經過高達16次的協調，在今年4月終於克服障礙完成接管。

衛工處工務科長王凱民表示，星雲大廈為地下室全開挖的建築物，首先需由社區將建築物內污水管改管至前巷臨道路側，衛工處同時配合辦理道路下污水管線延伸銜接。衛工處團隊在施工前辦理多達16次的專業諮詢、現地踏勘及多方協調，協助社區管委會確認糞管及全部雜排水管實際排放口位置，社區內部改管後，再由衛工處接續辦理道路下方污水管線工程，公私協力合作完成污水接管。

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社區住戶表示，因住戶超過100戶，加上使用型態多元，以致住戶對污水改管意見分歧，由於欠缺相關專業資訊，以致住戶意見整合困難；經衛工處投入專業人力積極協助與輔導，逐一排除困難，辦理多次說明會、現勘確定改管位置及後續污水接管，讓社區全部污水直接排放至公共污水下水道系統，免除社區長期抽水肥的困擾，整個地下室空間環境煥然一新，生活品質及環境衛生顯著升級。

衛工處說明，還在使用化糞池的住戶，只要確認建築物是「88年2月13日以前領得建照執照」及「非由衛工處辦理廢除化糞池」等2項基本條件，都可在「內部改管施工前提出補助申請」，補助金額依化糞池廢除或改設污水坑位置不同，每套補助6.5萬元至15萬元不等。

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