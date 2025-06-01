高溫飆37度！端午連假尾聲熱如盛夏 週二午後鋒面來襲

氣象專家吳德榮表示，今日各地白天偏熱，最高溫均在30度以上。（資料照）

2025/06/01 10:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕端午連假今（6月1日）邁入最後一天，氣象專家吳德榮表示，全台各地白天氣溫持續偏高，南部高溫甚至上看37度；週二午後至週三將有一波鋒面報導，預計帶來大範圍降雨，北台灣也將轉涼。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（1）日各地晴時多雲，花、東偶有局部短暫陣雨的機率，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。今日各地白天偏熱，最高氣溫約可升至37度，各地區氣溫為：北部22至35度、中部21至35度、南部23至37度、東部21至33度。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，明（2）日台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，氣溫再升，熱如炎夏；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後強度增強。週二（3日）各地仍偏熱、大氣不穩定，中南部有局部短暫陣雨或雷雨、午後增強，並擴展至其他地區。

吳德榮說，週二下午起至週三（4日）梅雨季第5波移動性鋒面影響，帶來大範圍降雨，北台轉涼。週四（5日）鋒面南移，各地仍有局部陣雨或雷雨。週五、六（6、7日）鋒面在巴士海峽繼續南移減弱，天氣好轉、氣溫回升，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週日至下週二（8至10日）台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，天氣偏熱，大氣不穩定，午後繼續有局部陣雨或雷雨的機率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法