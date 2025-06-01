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    夏天來了！大佳河濱、百齡左岸戲水區開放 關渡水岸景觀噴泉啟用

    大佳河濱公園戲水區開放。（台北市水利處提供）

    大佳河濱公園戲水區開放。（台北市水利處提供）

    2025/06/01 10:08

    〔記者何玉華／台北報導〕古語說，過了端午節，才能收冬衣，意味著炎熱穩定的夏天開始來臨！台北市水利處宣布「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」多種噴水設施開始噴水，關渡水岸景觀噴泉也將同步啟用，五彩光影搭配噴泉，增加夏夜的浪漫和涼意。 

    水利處表示，「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」於6至9月開放噴水設施，6、9兩個月的噴水時間為每週六、日及國定假日，今年因應端午節連假，已提前於端午連假開放；暑假期間7、8兩個月，兩處戲水區天天開放玩水。 

    「大佳河濱公園戲水區」多年來深受親子族群喜愛，假日人潮熱絡。今年度加碼開放「百齡左岸小蟹戲水區」，讓小朋友有更多的戲水選擇。水利處表示，「大佳河濱公園戲水區」分3個噴水時段10：00–10：40、11：00–11：40、15：00–18：00，「百齡左岸小蟹戲水區」分5個噴水時段10:00–10:30、11:00–11:30、15:00–15:30、16:00–16:30、17:00–17:30 。

    「關渡水岸景觀噴泉」就位於關渡碼頭貨櫃市集旁，景觀噴泉在夜間定時展演，結合節奏水舞與流動光影，是市民傍晚散步、放鬆心情的好去處，6～9月每日共有4個時段展演，分別為19:00–19:20、20:00–20:20、21:00–21:20、 22:00–22:20；民眾可以大啖貨櫃市集美食，邊欣賞關渡水岸景觀噴泉。

    水利處表示，「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」，開放期間皆會定期辦理水質檢驗，家長可以放心陪伴孩子一起玩水。水利處也貼心提醒，大小朋友要記得攜帶換洗衣物、注意防曬，戲水時間人多熱鬧，也務必提醒孩子遵守現場公告與指示，一起維護安全舒適的玩水空間。

           

    百齡左岸小蟹戲水區開放。（台北市水利處提供）

    百齡左岸小蟹戲水區開放。（台北市水利處提供）

    百齡左岸小蟹戲水區開放。（台北市水利處提供）

    百齡左岸小蟹戲水區開放。（台北市水利處提供）

    關渡水岸景觀噴泉６月啟用，五彩光影增加夏夜的浪漫和涼意。（台北市水利處提供）

    關渡水岸景觀噴泉６月啟用，五彩光影增加夏夜的浪漫和涼意。（台北市水利處提供）

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