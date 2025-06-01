為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    端午節群蛇並出？有機農1天抓3條

    廖山輝端午節這天抓到3尾臭青母。（廖山輝提供）

    廖山輝端午節這天抓到3尾臭青母。（廖山輝提供）

    2025/06/01 10:01

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕人有云農曆五月是「惡月」、「毒月」，傳說五月五日這天邪祟當道，五毒並出，因此有人利用端午節抓五毒（蛇、壁虎、蠍子、蟾蜍、蜈蚣）！不知是巧合，或是真有「端午群蛇並出」之事，彰化一有機農的梨子園，在端午節遇「群蛇出洞」一天內就抓到3條蛇，破園主往年的紀錄。

    在彰化竹塘經營「竹仔湖有機梨園」的廖山輝說，他經營有機梨園15年，堅持不噴有毒的農藥，營造良好的生態環境，附近有稻田、菜園的蛇都往他的梨子園集中，1年內平均會抓到10多條蛇，以臭青母最多。

    他說，他梨園還養20多隻鵝和50多隻雞，上個月開始鵝蛋、雞蛋開始減少，又見蛇的脫皮殼，「這是園子被蛇侵入的徵兆」，他在巡田時會特別注意「蛇出沒」，一個月下來均無所獲，但昨天端午節猶如「群蛇出洞」，他接連在梨子樹下和鵝蛋窩見到3條蛇，立即將它抓除，往年大都1天抓到1至2條，昨天一天就3條入手，園裡應該還有4尾未被抓到，真的應驗「端午群蛇並出」。他全數丟到附近的公墓野放。

    廖山輝表示，要經營有機農場，一定要克服抓蛇的恐懼，其實「抓蛇不難」，蛇最愛吃蛋，他農場裡有近20隻的大白鵝，鵝蛋碩大無比，蛇張開大口吞蛋約要半個小時，當他看到蛇吞鵝蛋時，「每抓必中」。因為堅持有機栽種，農場裡經常有「蛇出沒」，他抓蛇有「主場優勢」，知道蛇可能在哪個角落出現，而蛇特別愛吃蛋，鵝蛋「引蛇出洞」是必殺絕招。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播