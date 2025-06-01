端午節群蛇並出？有機農1天抓3條

廖山輝端午節這天抓到3尾臭青母。（廖山輝提供）

2025/06/01 10:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕人有云農曆五月是「惡月」、「毒月」，傳說五月五日這天邪祟當道，五毒並出，因此有人利用端午節抓五毒（蛇、壁虎、蠍子、蟾蜍、蜈蚣）！不知是巧合，或是真有「端午群蛇並出」之事，彰化一有機農的梨子園，在端午節遇「群蛇出洞」一天內就抓到3條蛇，破園主往年的紀錄。

在彰化竹塘經營「竹仔湖有機梨園」的廖山輝說，他經營有機梨園15年，堅持不噴有毒的農藥，營造良好的生態環境，附近有稻田、菜園的蛇都往他的梨子園集中，1年內平均會抓到10多條蛇，以臭青母最多。

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他說，他梨園還養20多隻鵝和50多隻雞，上個月開始鵝蛋、雞蛋開始減少，又見蛇的脫皮殼，「這是園子被蛇侵入的徵兆」，他在巡田時會特別注意「蛇出沒」，一個月下來均無所獲，但昨天端午節猶如「群蛇出洞」，他接連在梨子樹下和鵝蛋窩見到3條蛇，立即將它抓除，往年大都1天抓到1至2條，昨天一天就3條入手，園裡應該還有4尾未被抓到，真的應驗「端午群蛇並出」。他全數丟到附近的公墓野放。

廖山輝表示，要經營有機農場，一定要克服抓蛇的恐懼，其實「抓蛇不難」，蛇最愛吃蛋，他農場裡有近20隻的大白鵝，鵝蛋碩大無比，蛇張開大口吞蛋約要半個小時，當他看到蛇吞鵝蛋時，「每抓必中」。因為堅持有機栽種，農場裡經常有「蛇出沒」，他抓蛇有「主場優勢」，知道蛇可能在哪個角落出現，而蛇特別愛吃蛋，鵝蛋「引蛇出洞」是必殺絕招。

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